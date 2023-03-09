«Коммерсант»: Турция резко перестала ввозить санкционные товары в Россию

Запад может оказывать давление на Турцию, чтобы заставить ее запретить экспорт товаров в РФФото: Официальный сайт Президента России
Турция остановила транзит в Россию санкционных товаров, которые идут в РФ по параллельному импорту. Об этом сообщают участники рынка, которые находятся в поиске иных маршрутов доставки товаров.
«На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — передает слова коммерческого директора компании Transasia Logistics Валерия Савенкова «Коммерсант». Участники рынка выразили мнение, что возникшие трудности могут быть связаны с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который произошел ранее.
Ранее сообщалось о давлении Запада на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Западные страны ставят цель заставить правительство ОАЭ ввести запрет на поставку в Россию ряда товаров, которые могут оказать ей помощь в военном плане. Аналогичное давление власти США оказывали на Турцию.
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Турция остановила транзит в Россию санкционных товаров, которые идут в РФ по параллельному импорту. Об этом сообщают участники рынка, которые находятся в поиске иных маршрутов доставки товаров. «На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — передает слова коммерческого директора компании Transasia Logistics Валерия Савенкова «Коммерсант». Участники рынка выразили мнение, что возникшие трудности могут быть связаны с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который произошел ранее. Ранее сообщалось о давлении Запада на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Западные страны ставят цель заставить правительство ОАЭ ввести запрет на поставку в Россию ряда товаров, которые могут оказать ей помощь в военном плане. Аналогичное давление власти США оказывали на Турцию.