FT: Запад давит на ОАЭ с целью помешать России в спецоперации

Западные страны оказывают ощутимое давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы заставить правительство приостановить поставки в Россию ряда товаров, которые якобы могут быть использованы в военных целях. Об этом британскому СМИ рассказали арабские источники, знакомые с ситуацией.
«Запад требует от ОАЭ подавить подозрения в нарушении санкций. Представители США, Евросоюза и Великобритании выразили озабоченность тем, что территория ОАЭ может использоваться в качестве узла связи для передачи определенного вида продукции России в обход санкций. Эти товары, в том числе электронная продукция, в дальнейшем могут быть использованы для военных целей», — передают арабские источники. Такая публикация появилась в британской газете
Ранее сообщалось, что компании Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции и ряда стран, граничащих с РФ, предостерегли от работы с Россией в обход принятых санкций. В американском кабмине заявляли, что они саботируют санкционную политику США и мешают сдерживанию российской экономики.
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