FT: Запад давит на ОАЭ с целью помешать России в спецоперации 02 марта 2023 в 04:28 Размер текста - 17 + В ОАЭ рассказали о существенном давлении со стороны западных лидеров Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны оказывают ощутимое давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы заставить правительство приостановить поставки в Россию ряда товаров, которые якобы могут быть использованы в военных целях. Об этом британскому СМИ рассказали арабские источники, знакомые с ситуацией. «Запад требует от ОАЭ подавить подозрения в нарушении санкций. Представители США, Евросоюза и Великобритании выразили озабоченность тем, что территория ОАЭ может использоваться в качестве узла связи для передачи определенного вида продукции России в обход санкций. Эти товары, в том числе электронная продукция, в дальнейшем могут быть использованы для военных целей», — передают арабские источники. Такая публикация появилась в британской газете Financial Time . Ранее сообщалось, что компании Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции и ряда стран, граничащих с РФ, предостерегли от работы с Россией в обход принятых санкций. В американском кабмине заявляли, что они саботируют санкционную политику США и мешают сдерживанию российской экономики. Западные страны оказывают ощутимое давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы заставить правительство приостановить поставки в Россию ряда товаров, которые якобы могут быть использованы в военных целях. Об этом британскому СМИ рассказали арабские источники, знакомые с ситуацией. «Запад требует от ОАЭ подавить подозрения в нарушении санкций. Представители США, Евросоюза и Великобритании выразили озабоченность тем, что территория ОАЭ может использоваться в качестве узла связи для передачи определенного вида продукции России в обход санкций. Эти товары, в том числе электронная продукция, в дальнейшем могут быть использованы для военных целей», — передают арабские источники. Такая публикация появилась в британской газете Financial Time. Ранее сообщалось, что компании Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции и ряда стран, граничащих с РФ, предостерегли от работы с Россией в обход принятых санкций. В американском кабмине заявляли, что они саботируют санкционную политику США и мешают сдерживанию российской экономики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям