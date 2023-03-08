Курганец рискует получить пять лет тюрьмы за то, что покусал полицейского

Сотрудник полиции пострадал от пьяного курганца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Кетовского муниципального округа (Курганская область) грозит до пяти лет лишения свободы за то, что он укусил сотрудника полиции. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

«По версии следствия: мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, укусил за кисть участкового уполномоченного полиции. Также мужчина неоднократно наносил удары представителю органов власти. Санкция статьи УК предусматривает максимальный срок наказания до пяти лет лишения свободы», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что удары курганец наносил по лицу и туловищу полицейского. Также мужчина неприлично высказывался в адрес участкового. Дело направили на рассмотрение в Кетовский районный суд. Как сообщает прокуратура, курганцу на момент преступления был 51 год.

Ранее URA.RU писало, что пьяный курганец избил сотрудника полиции и сел на несколько лет. Это произошло в тот момент, когда нетрезвого мужчину пытались отвезти в местное отделение. Его лишили свободы на два года.