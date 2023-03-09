Силовики ХМАО готовят обвинение в адрес мужчины, взявшего сына в заложники

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, оглашение приговора, приговор, судебное заседание, судья, судебный процесс
Следователи намерены предъявить обвинение по двум статьям УК РФ Фото:
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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

Жителю Нижневартовска Владимиру Широкову, который утром 9 марта взял в заложники собственного сына и стрелял в полицейских, 10 марта будет предъявлено обвинение по двум статьям. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи планируют утром 10 марта предъявить Широкову обвинение по двум статьям. По которым и возбуждали уголовное дело. Это незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего, и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сообщил собеседник.

Также источник агентства добавили, что у следователей достаточно оснований, чтобы прокуратура и суд согласились с их доводами. А после этого Широкова отправят в суд, где будет решаться вопрос о мере пресечения на период расследования. В следственном управлении СК РФ не стали комментировать детали расследования, но при этом отметили, что все действия проходят согласно процессуального законодательства, а сотрудники делаю все необходимое для установления деталей и причин случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении мужчины, стрелявшего в Нижневартовске, завели уголовное дело. Расследование ведется сразу по двум статьям уголовного кодекса.

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Жителю Нижневартовска Владимиру Широкову, который утром 9 марта взял в заложники собственного сына и стрелял в полицейских, 10 марта будет предъявлено обвинение по двум статьям. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Следователи планируют утром 10 марта предъявить Широкову обвинение по двум статьям. По которым и возбуждали уголовное дело. Это незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего, и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сообщил собеседник. Также источник агентства добавили, что у следователей достаточно оснований, чтобы прокуратура и суд согласились с их доводами. А после этого Широкова отправят в суд, где будет решаться вопрос о мере пресечения на период расследования. В следственном управлении СК РФ не стали комментировать детали расследования, но при этом отметили, что все действия проходят согласно процессуального законодательства, а сотрудники делаю все необходимое для установления деталей и причин случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении мужчины, стрелявшего в Нижневартовске, завели уголовное дело. Расследование ведется сразу по двум статьям уголовного кодекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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