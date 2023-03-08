Челябинский рыбак выловил гигантскую щуку. Фото

09 марта 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Рыбак назвал свой улов настоящим трофеем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбак из Троицка Челябинской области поймал огромную щуку. Как сообщил Радик Б. в социальных сетях, его трофей весит 8,3 кг. «Мой трофей. Вес 8,3 килограмма», — поделился рыбак у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее челябинская рыбачка выловила огромного судака. Рыба, которую женщина заполучила 8 марта, весила около двух килограмм. Гигантскую щуку поймал рыбак из Троицка Фото: Радик Б. в соцсети «ВКонтакте» Вес рыбы составил 8,3 килограмма Фото: Радик Б. в соцсети «ВКонтакте»

Рыбак из Троицка Челябинской области поймал огромную щуку. Как сообщил Радик Б. в социальных сетях, его трофей весит 8,3 кг. «Мой трофей. Вес 8,3 килограмма», — поделился рыбак у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее челябинская рыбачка выловила огромного судака. Рыба, которую женщина заполучила 8 марта, весила около двух килограмм.