Челябинский рыбак выловил гигантскую щуку

Рыбак назвал свой улов настоящим трофеем
Рыбак из Троицка Челябинской области поймал огромную щуку. Как сообщил Радик Б. в социальных сетях, его трофей весит 8,3 кг.
«Мой трофей. Вес 8,3 килограмма», — поделился рыбак у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее челябинская рыбачка выловила огромного судака. Рыба, которую женщина заполучила 8 марта, весила около двух килограмм.
Гигантскую щуку поймал рыбак из Троицка
Вес рыбы составил 8,3 килограмма
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.