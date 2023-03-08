08 марта 2023

Челябинский рыбак выловил гигантскую щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круги на реке Миасс. Челябинск, пенсионер, зима, зимняя рыбалка, рыбак, дедушка, рыболов
Рыбак назвал свой улов настоящим трофеем Фото:

Рыбак из Троицка Челябинской области поймал огромную щуку. Как сообщил Радик Б. в социальных сетях, его трофей весит 8,3 кг.

«Мой трофей. Вес 8,3 килограмма», — поделился рыбак у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее челябинская рыбачка выловила огромного судака. Рыба, которую женщина заполучила 8 марта, весила около двух килограмм.

Челябинский рыбак выловил гигантскую щуку
Гигантскую щуку поймал рыбак из Троицка
Фото:
Челябинский рыбак выловил гигантскую щуку
Вес рыбы составил 8,3 килограмма
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Рыбак из Троицка Челябинской области поймал огромную щуку. Как сообщил Радик Б. в социальных сетях, его трофей весит 8,3 кг. «Мой трофей. Вес 8,3 килограмма», — поделился рыбак у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее челябинская рыбачка выловила огромного судака. Рыба, которую женщина заполучила 8 марта, весила около двух килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...