08 марта 2023

Челябинка на 8 марта выловила огромного судака. Фото

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Челябинская женщина-рыбак выловила судака весом 1,8 кг Фото:

Челябинская рыбачка выловила на 8 марта двухкилограммового судака. Историей о том, как прошла рыбалка в женский праздник, поделилась Светлана Волкова.

«Аккуратненько, завожу, уже вижу и… крючок вылетает. Хорошо, что судак реверс не включает и лунка сотая, он там впритирочку. Сегодня был не важнецкий клев, но мне повезло и я счастлива, праздник все-таки», — рассказала Светлана на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вес судака составил 1,8 кг. За день были пойманы еще три рыбы, которых отпустили. Женщина отметила, что «откровенной мелочи не было», но поклевки были уже не те.

Челябинка на 8 марта выловила огромного судака
Светлана поймала огромного судака 8 марта
Фото:
Челябинка на 8 марта выловила огромного судака
Точный вес рыбы составил один килограмм 875 грамм
Фото:
Челябинка на 8 марта выловила огромного судака
Женщина отметила, что ветер нещадно заметал лунки
Фото:

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Челябинская рыбачка выловила на 8 марта двухкилограммового судака. Историей о том, как прошла рыбалка в женский праздник, поделилась Светлана Волкова. «Аккуратненько, завожу, уже вижу и… крючок вылетает. Хорошо, что судак реверс не включает и лунка сотая, он там впритирочку. Сегодня был не важнецкий клев, но мне повезло и я счастлива, праздник все-таки», — рассказала Светлана на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вес судака составил 1,8 кг. За день были пойманы еще три рыбы, которых отпустили. Женщина отметила, что «откровенной мелочи не было», но поклевки были уже не те.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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