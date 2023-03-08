Челябинка на 8 марта выловила огромного судака

Челябинская женщина-рыбак выловила судака весом 1,8 кг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская рыбачка выловила на 8 марта двухкилограммового судака. Историей о том, как прошла рыбалка в женский праздник, поделилась Светлана Волкова.

«Аккуратненько, завожу, уже вижу и… крючок вылетает. Хорошо, что судак реверс не включает и лунка сотая, он там впритирочку. Сегодня был не важнецкий клев, но мне повезло и я счастлива, праздник все-таки», — рассказала Светлана на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вес судака составил 1,8 кг. За день были пойманы еще три рыбы, которых отпустили. Женщина отметила, что «откровенной мелочи не было», но поклевки были уже не те.

Светлана поймала огромного судака 8 марта Фото: страница Светланы Волковой «ВКонтакте»

Точный вес рыбы составил один килограмм 875 грамм Фото: страница Светланы Волковой «ВКонтакте»