Госавтоинспекция сняла ограничения, которые временно ввели для курганских водителей

Курганские водители автобусов смогут ездить по федеральным трассам без ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления ГИБДД по Курганской области 9 марта сняли временные ограничения для водителей пассажирских автобусов. Их вводили в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«По решению УГИБДД УМВД России по Курганской области 9 марта с 17:30 в связи с отсутствием неблагоприятных погодных явлений снято временное ограничение для движения пассажирского транспорта по федеральной автодороге „подъезд к г. Ишим“ в Макушинском и Частоозерском округах. Ограничение сняли и из-за устранения последствий непогоды», — указано в посте telegram-канала.

Сообщается, что временное ограничение также снято на региональной дороге Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области. Ранее с 6 марта запрет на проезд пассажирских автобусов ввели в Варгашинском, Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском округах. Помимо этого, сотрудниками Госавтоинспекции временное ограничение установлено на автодорогах по направлению к Ишиму, Петухово — Частоозерье, Мокроусово — Щигры.