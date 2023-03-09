Минэкономразвития дало россиянам совет по поводу Грузии

Минэкономразвития посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Россиянам рекомендуют не посещать исторические центры Тбилиси Фото:
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Протесты в Грузии 2023

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Грузию и тем более от посещения людных мест в стране. Такой совет гражданам РФ дали в Министерстве экономического развития России.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уже находящимся в стране россиянам посоветовали избегать посещения людных мест, в том числе исторических центров Батуми и Тбилиси.

Попавшим в опасность туристам порекомендовали обращаться в ассоциацию «Турпомощь». Россиянам, путешествующим индивидуально, напомнили, что интересы России в Грузии представляет посольство Швейцарии.

Массовые протесты в Грузии начались в ночь с 7 на 8 марта. МВД Грузии сообщало о задержании более 130 человек за все время акций. Позже власти Грузии отозвали из парламента закон об иноагентах, который спровоцировал массовое недовольство.

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Россиянам стоит воздержаться от поездок в Грузию и тем более от посещения людных мест в стране. Такой совет гражданам РФ дали в Министерстве экономического развития России. «Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уже находящимся в стране россиянам посоветовали избегать посещения людных мест, в том числе исторических центров Батуми и Тбилиси. Попавшим в опасность туристам порекомендовали обращаться в ассоциацию «Турпомощь». Россиянам, путешествующим индивидуально, напомнили, что интересы России в Грузии представляет посольство Швейцарии. Массовые протесты в Грузии начались в ночь с 7 на 8 марта. МВД Грузии сообщало о задержании более 130 человек за все время акций. Позже власти Грузии отозвали из парламента закон об иноагентах, который спровоцировал массовое недовольство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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