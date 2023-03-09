Минэкономразвития дало россиянам совет по поводу Грузии

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Грузию и тем более от посещения людных мест в стране. Такой совет гражданам РФ дали в Министерстве экономического развития России.
«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уже находящимся в стране россиянам посоветовали избегать посещения людных мест, в том числе исторических центров Батуми и Тбилиси.
Попавшим в опасность туристам порекомендовали обращаться в ассоциацию «Турпомощь». Россиянам, путешествующим индивидуально, напомнили, что интересы России в Грузии представляет посольство Швейцарии.
Массовые протесты в Грузии начались в ночь с 7 на 8 марта. МВД Грузии сообщало о задержании более 130 человек за все время акций. Позже власти Грузии отозвали из парламента закон об иноагентах, который спровоцировал массовое недовольство.
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