09 марта 2023

Учитель ударил двух пятиклассников прямо на уроке в одной из школ Нижнего Тагила. Видео

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Инцидент произошел в школе №58 (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ прямо на уроке ударил одного пятиклассника ладонью по лицу, а другого палкой по ногам. Инцидент произошел 9 марта в школе №58 на Пархоменко, 109, сообщил очевидец в соцсетях.

«Сегодня учитель ОБЖ во время урока отвесил оплеух двум ученикам. Неизвестно, что вызвало такую ярость у педагога», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца.

Очевидец сообщил, что теперь учителя опасаются. «Мы боимся, что он после этого останется безнаказанным и еще хуже, если продолжит там работать с детьми», — поделился очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское». Также отправил запрос в МБОУ СОШ №58, где произошел конфликт. Ответы ожидаются.

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В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ прямо на уроке ударил одного пятиклассника ладонью по лицу, а другого палкой по ногам. Инцидент произошел 9 марта в школе №58 на Пархоменко, 109, сообщил очевидец в соцсетях. «Сегодня учитель ОБЖ во время урока отвесил оплеух двум ученикам. Неизвестно, что вызвало такую ярость у педагога», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца. Очевидец сообщил, что теперь учителя опасаются. «Мы боимся, что он после этого останется безнаказанным и еще хуже, если продолжит там работать с детьми», — поделился очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское». Также отправил запрос в МБОУ СОШ №58, где произошел конфликт. Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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