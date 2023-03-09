Инцидент произошел в школе №58 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ прямо на уроке ударил одного пятиклассника ладонью по лицу, а другого палкой по ногам. Инцидент произошел 9 марта в школе №58 на Пархоменко, 109, сообщил очевидец в соцсетях.

«Сегодня учитель ОБЖ во время урока отвесил оплеух двум ученикам. Неизвестно, что вызвало такую ярость у педагога», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца.

Очевидец сообщил, что теперь учителя опасаются. «Мы боимся, что он после этого останется безнаказанным и еще хуже, если продолжит там работать с детьми», — поделился очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МУ МВД «Нижнетагильское». Также отправил запрос в МБОУ СОШ №58, где произошел конфликт. Ответы ожидаются.