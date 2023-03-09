09 марта 2023

Инспекторы ПДН проверят свердловскую школу, в которой учитель ударил школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ПДН организуют проверку школы, в которой учитель ударил детей Фото:

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) 10 марта организуют проверку в школе №58 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в которой учитель ударил двух школьников. Об этом URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

«Сегодня инспекторы ПДН посетят образовательное учреждение. Они разберутся в ситуации», — говорится в сообщении.

В полицию с заявлениями никто не обращался. Информация о случившемся зарегистрирована в 18-м отделе полиции Нижнего Тагила, уточнили в ведомстве.

Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошел 9 марта в нижнетагильской школе №58. Молодой учитель прямо во время урока ударил двух пятиклассников. Одного — ладонью по лицу, другого — палкой по ногам.

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Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) 10 марта организуют проверку в школе №58 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в которой учитель ударил двух школьников. Об этом URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». «Сегодня инспекторы ПДН посетят образовательное учреждение. Они разберутся в ситуации», — говорится в сообщении. В полицию с заявлениями никто не обращался. Информация о случившемся зарегистрирована в 18-м отделе полиции Нижнего Тагила, уточнили в ведомстве. Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошел 9 марта в нижнетагильской школе №58. Молодой учитель прямо во время урока ударил двух пятиклассников. Одного — ладонью по лицу, другого — палкой по ногам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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