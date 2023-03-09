Инспекторы ПДН проверят свердловскую школу, в которой учитель ударил школьников

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) 10 марта организуют проверку в школе №58 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в которой учитель ударил двух школьников. Об этом URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
«Сегодня инспекторы ПДН посетят образовательное учреждение. Они разберутся в ситуации», — говорится в сообщении.
В полицию с заявлениями никто не обращался. Информация о случившемся зарегистрирована в 18-м отделе полиции Нижнего Тагила, уточнили в ведомстве.
Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошел 9 марта в нижнетагильской школе №58. Молодой учитель прямо во время урока ударил двух пятиклассников. Одного — ладонью по лицу, другого — палкой по ногам.
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