Инспекторы ПДН проверят свердловскую школу, в которой учитель ударил школьников

10 марта 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Инспекторы ПДН организуют проверку школы, в которой учитель ударил детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) 10 марта организуют проверку в школе №58 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в которой учитель ударил двух школьников. Об этом URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». «Сегодня инспекторы ПДН посетят образовательное учреждение. Они разберутся в ситуации», — говорится в сообщении. В полицию с заявлениями никто не обращался. Информация о случившемся зарегистрирована в 18-м отделе полиции Нижнего Тагила, уточнили в ведомстве. Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошел 9 марта в нижнетагильской школе №58. Молодой учитель прямо во время урока ударил двух пятиклассников. Одного — ладонью по лицу, другого — палкой по ногам.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) 10 марта организуют проверку в школе №58 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в которой учитель ударил двух школьников. Об этом URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». «Сегодня инспекторы ПДН посетят образовательное учреждение. Они разберутся в ситуации», — говорится в сообщении. В полицию с заявлениями никто не обращался. Информация о случившемся зарегистрирована в 18-м отделе полиции Нижнего Тагила, уточнили в ведомстве. Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошел 9 марта в нижнетагильской школе №58. Молодой учитель прямо во время урока ударил двух пятиклассников. Одного — ладонью по лицу, другого — палкой по ногам.