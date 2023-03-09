09 марта 2023

Директор ЦРУ раскрыл, кто следит за спецоперацией больше остальных

Директор ЦРУ Бернс: спецоперация на Украине более всего интересна Китаю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, повестка заседания, монитор, экран, повестка дня, документы к заседанию
Си Цзиньпин внимательно следит за ситуацией на Украине, считает Уильям Бернс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Никто не следил более внимательно за ситуацией на Украине, чем председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке палаты представителей, посвященных мировым угрозам.

«Я действительно думаю, что никто не наблюдал более внимательно за опытом президента России Владимира Путина на Украине, чем Си Цзиньпин, и я думаю, что он в какой-то степени отрезвился. По крайней мере, это наш анализ по тому, насколько Запад смог сохранить солидарность и поглотить некоторые короткие долгосрочные экономические издержки», — приводит слова Бернса американский телеканал CNN.

Он отметил, что Си Цзиньпин должен взвесить ситуацию, когда попытается восстановить экономический рост Китая после эпидемии COVID и начать взаимодействовать с мировой экономикой. В Конгрессе США подержали его слова, отметив, что противостояние с Китаем является одной из основных причин продолжать помогать Украине в конфликте с Россией.

Ранее директор Белого дома по написанию речей Марк Тиссен заявил, что Китай наблюдает за действиями США на Украине и в случае проявления Вашингтоном слабости сможет занять место мирового лидера. Он также подчеркнул, что США будут продолжать помогать Украине, чтобы заставить Си Цзиньпина пересмотреть свои взгляды в отношении возможного вторжения на Тайвань.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Никто не следил более внимательно за ситуацией на Украине, чем председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке палаты представителей, посвященных мировым угрозам. «Я действительно думаю, что никто не наблюдал более внимательно за опытом президента России Владимира Путина на Украине, чем Си Цзиньпин, и я думаю, что он в какой-то степени отрезвился. По крайней мере, это наш анализ по тому, насколько Запад смог сохранить солидарность и поглотить некоторые короткие долгосрочные экономические издержки», — приводит слова Бернса американский телеканал CNN. Он отметил, что Си Цзиньпин должен взвесить ситуацию, когда попытается восстановить экономический рост Китая после эпидемии COVID и начать взаимодействовать с мировой экономикой. В Конгрессе США подержали его слова, отметив, что противостояние с Китаем является одной из основных причин продолжать помогать Украине в конфликте с Россией. Ранее директор Белого дома по написанию речей Марк Тиссен заявил, что Китай наблюдает за действиями США на Украине и в случае проявления Вашингтоном слабости сможет занять место мирового лидера. Он также подчеркнул, что США будут продолжать помогать Украине, чтобы заставить Си Цзиньпина пересмотреть свои взгляды в отношении возможного вторжения на Тайвань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...