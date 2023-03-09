Директор ЦРУ раскрыл, кто следит за спецоперацией больше остальных

Никто не следил более внимательно за ситуацией на Украине, чем председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке палаты представителей, посвященных мировым угрозам.
«Я действительно думаю, что никто не наблюдал более внимательно за опытом президента России Владимира Путина на Украине, чем Си Цзиньпин, и я думаю, что он в какой-то степени отрезвился. По крайней мере, это наш анализ по тому, насколько Запад смог сохранить солидарность и поглотить некоторые короткие долгосрочные экономические издержки», — приводит слова Бернса американский телеканал CNN.
Он отметил, что Си Цзиньпин должен взвесить ситуацию, когда попытается восстановить экономический рост Китая после эпидемии COVID и начать взаимодействовать с мировой экономикой. В Конгрессе США подержали его слова, отметив, что противостояние с Китаем является одной из основных причин продолжать помогать Украине в конфликте с Россией.
Ранее директор Белого дома по написанию речей Марк Тиссен заявил, что Китай наблюдает за действиями США на Украине и в случае проявления Вашингтоном слабости сможет занять место мирового лидера. Он также подчеркнул, что США будут продолжать помогать Украине, чтобы заставить Си Цзиньпина пересмотреть свои взгляды в отношении возможного вторжения на Тайвань.
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Никто не следил более внимательно за ситуацией на Украине, чем председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке палаты представителей, посвященных мировым угрозам. «Я действительно думаю, что никто не наблюдал более внимательно за опытом президента России Владимира Путина на Украине, чем Си Цзиньпин, и я думаю, что он в какой-то степени отрезвился. По крайней мере, это наш анализ по тому, насколько Запад смог сохранить солидарность и поглотить некоторые короткие долгосрочные экономические издержки», — приводит слова Бернса американский телеканал CNN. Он отметил, что Си Цзиньпин должен взвесить ситуацию, когда попытается восстановить экономический рост Китая после эпидемии COVID и начать взаимодействовать с мировой экономикой. В Конгрессе США подержали его слова, отметив, что противостояние с Китаем является одной из основных причин продолжать помогать Украине в конфликте с Россией. Ранее директор Белого дома по написанию речей Марк Тиссен заявил, что Китай наблюдает за действиями США на Украине и в случае проявления Вашингтоном слабости сможет занять место мирового лидера. Он также подчеркнул, что США будут продолжать помогать Украине, чтобы заставить Си Цзиньпина пересмотреть свои взгляды в отношении возможного вторжения на Тайвань.