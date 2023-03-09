На Украине погиб свердловский боец ЧВК «Вагнер». Фото

10 марта 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим состоится 11 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб 50-летний Вячеслав Жолобов из Красноуральска (Свердловская область). Солдат входил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации города. «С прискорбием сообщаем, что в ходе СВО погиб наш земляк, боец ЧВК „Вагнер“ Вячеслав Жолобов. Ему было 50 лет», — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». Прощание с погибшим состоится 11 марта в 12:00 в Храме во имя Святой великомученицы Екатерины. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно отмечал, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса. Вячеславу Жолобову было 50 лет Фото: сообщество «Администрация городского округа Красноуральск» в соцсети «ВКонтакте»

В ходе спецоперации на Украине погиб 50-летний Вячеслав Жолобов из Красноуральска (Свердловская область). Солдат входил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации города. «С прискорбием сообщаем, что в ходе СВО погиб наш земляк, боец ЧВК „Вагнер“ Вячеслав Жолобов. Ему было 50 лет», — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». Прощание с погибшим состоится 11 марта в 12:00 в Храме во имя Святой великомученицы Екатерины. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно отмечал, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.