09 марта 2023

На Украине погиб свердловский боец ЧВК «Вагнер». Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Прощание с погибшим состоится 11 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб 50-летний Вячеслав Жолобов из Красноуральска (Свердловская область). Солдат входил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации города.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе СВО погиб наш земляк, боец ЧВК „Вагнер“ Вячеслав Жолобов. Ему было 50 лет», — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». Прощание с погибшим состоится 11 марта в 12:00 в Храме во имя Святой великомученицы Екатерины.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно отмечал, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.

Вячеславу Жолобову было 50 лет
Фото:

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В ходе спецоперации на Украине погиб 50-летний Вячеслав Жолобов из Красноуральска (Свердловская область). Солдат входил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации города. «С прискорбием сообщаем, что в ходе СВО погиб наш земляк, боец ЧВК „Вагнер“ Вячеслав Жолобов. Ему было 50 лет», — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». Прощание с погибшим состоится 11 марта в 12:00 в Храме во имя Святой великомученицы Екатерины. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно отмечал, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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