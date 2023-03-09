Тюменские власти оштрафуют главное транспортное предприятие за срывы автобусных рейсов

Мэрия Тюмени оштрафует «ТПАТП №1» за опоздания автобусных рейсов

В декабре сумма штрафов перевозчику превысила два миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Тюмени оштрафовала главное местное транспортное предприятие АО «ТПАТП №1» за опоздания автобусных рейсов. В декабре эта сумма превысила два миллиона рублей, по итогу февраля перевозчик также получит определенные санкции. Об этом рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта областной столицы.

«В декабре 2022 года за срывы рейсов и невыполнение других показателей перевозчик был оштрафован на сумму более двух млн рублей. В феврале 15 и 16 числа были сорваны рейсы, проходящие через остановку „улица Александра Протозанова“ в 08:53. По факту срывов рейсов к АО „ТПАТП № 1“ применяются меры ответственности, предусмотренные контрактом», — передают в РБК Тюмень сообщение департамента.

Согласно контракту, который был заключен на срок с 2020 по 2023 годы, подрядчик обязан достигать комплексного показателя по перевозкам. Для расчетов используется коэффициент, учитывающий нарушения за определенный период. «Исходя из получившегося показателя перевозчик будет обязан заплатить штраф», — уточнили в мэрии города.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский общественный транспорт оказался парализован в январе из-за сильнейших морозов. Как уточнили источники telegram-канала «Темы Тюмени», на маршруты не смогла выйти серьезная доля автопарка, из-за чего в областной столице многие автобусы приходили с серьезной задержкой.