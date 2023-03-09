Уволен тагильский учитель, ударивший на уроке детей

10 марта 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Дети опасались продолжать учиться у педагога (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле решено уволить учителя ОБЖ, который во время урока ударил двух пятиклассников. Об этом URA.RU рассказала замдиректора по учебной работе школы № 58 Ольга Шадрина. «Педагога уволили, сейчас идет проверка», — сказала завуч. Итогами проверки она рекомендовала позднее поинтересоваться у директора. Инцидент произошел на уроке ОБЖ 9 марта. Педагог отвесил оплеухи двум пятиклассникам. Дети сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Ребята заявили, что боятся дальше заниматься у такого учителя.

В Нижнем Тагиле решено уволить учителя ОБЖ, который во время урока ударил двух пятиклассников. Об этом URA.RU рассказала замдиректора по учебной работе школы № 58 Ольга Шадрина. «Педагога уволили, сейчас идет проверка», — сказала завуч. Итогами проверки она рекомендовала позднее поинтересоваться у директора. Инцидент произошел на уроке ОБЖ 9 марта. Педагог отвесил оплеухи двум пятиклассникам. Дети сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Ребята заявили, что боятся дальше заниматься у такого учителя.