09 марта 2023

Уволен тагильский учитель, ударивший на уроке детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети опасались продолжать учиться у педагога (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле решено уволить учителя ОБЖ, который во время урока ударил двух пятиклассников. Об этом URA.RU рассказала замдиректора по учебной работе школы № 58 Ольга Шадрина.

«Педагога уволили, сейчас идет проверка», — сказала завуч. Итогами проверки она рекомендовала позднее поинтересоваться у директора.

Инцидент произошел на уроке ОБЖ 9 марта. Педагог отвесил оплеухи двум пятиклассникам. Дети сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Ребята заявили, что боятся дальше заниматься у такого учителя.

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В Нижнем Тагиле решено уволить учителя ОБЖ, который во время урока ударил двух пятиклассников. Об этом URA.RU рассказала замдиректора по учебной работе школы № 58 Ольга Шадрина. «Педагога уволили, сейчас идет проверка», — сказала завуч. Итогами проверки она рекомендовала позднее поинтересоваться у директора. Инцидент произошел на уроке ОБЖ 9 марта. Педагог отвесил оплеухи двум пятиклассникам. Дети сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. Ребята заявили, что боятся дальше заниматься у такого учителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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