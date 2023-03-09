09 марта 2023

Свердловские следователи начали проверку школы, в которой учитель ударил детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, следователь, полиция
Сейчас следователи опрашивают пострадавших детей и очевидцев Фото:

Следователи начали проверку в школе №58 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где учитель ОБЖ ударил одного пятиклассника ладонью по лицу, а другого палкой по ногам. Об этом заявила СУ СК России по Свердловской области.

«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения средств массовой информации о применении 9 марта 2023 года учителем физической силы к нескольким ученикам в одной из местных школ», — сообщает ведомство. В настоящий момент следователи опрашивают пострадавших детей, очевидцев и представителей школы.

В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ прямо на уроке ударил пятиклассника ладонью по лицу, а второго ученика — палкой по ногам. Позже инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) заявили, что начнут проверку. Инцидент произошел 9 марта в нижнетагильской школе №58.

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Следователи начали проверку в школе №58 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где учитель ОБЖ ударил одного пятиклассника ладонью по лицу, а другого палкой по ногам. Об этом заявила СУ СК России по Свердловской области. «Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения средств массовой информации о применении 9 марта 2023 года учителем физической силы к нескольким ученикам в одной из местных школ», — сообщает ведомство. В настоящий момент следователи опрашивают пострадавших детей, очевидцев и представителей школы. В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ прямо на уроке ударил пятиклассника ладонью по лицу, а второго ученика — палкой по ногам. Позже инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) заявили, что начнут проверку. Инцидент произошел 9 марта в нижнетагильской школе №58.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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