Курганец из зоны СВО похвастался захваченными польскими снарядами. Видео

Курганец из зоны СВО похвастался трофейными польскими снарядами

10 марта 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Курганец показал трофейные снаряды в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель курганского проекта «Добрая земля» Сергей Пылков, находящийся в зоне СВО, показал захваченные у противника ящики с польскими снарядами. Видеоинформация появилась в паблике организации соцсети «ВКонтакте». «Нашей роте враги „подарили“ вот такой подарочек хороший. Будем использовать», — сообщил курганец во время записи видео. Трофейной добычей бойцов из казачьего батальона «Енисей» стали снаряды 120 мм. По информации курганца, ему с однополчанами удалось захватить 40 ящиков польских снарядов для минометов. Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО из Кургана показал новый квадрокоптер. Технику казачьему формированию приобрел и прислал курганский завод спецтехники.

Руководитель курганского проекта «Добрая земля» Сергей Пылков, находящийся в зоне СВО, показал захваченные у противника ящики с польскими снарядами. Видеоинформация появилась в паблике организации соцсети «ВКонтакте». «Нашей роте враги „подарили“ вот такой подарочек хороший. Будем использовать», — сообщил курганец во время записи видео. Трофейной добычей бойцов из казачьего батальона «Енисей» стали снаряды 120 мм. По информации курганца, ему с однополчанами удалось захватить 40 ящиков польских снарядов для минометов. Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО из Кургана показал новый квадрокоптер. Технику казачьему формированию приобрел и прислал курганский завод спецтехники.