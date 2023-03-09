09 марта 2023

Курганец из зоны СВО похвастался захваченными польскими снарядами. Видео

Курганец из зоны СВО похвастался трофейными польскими снарядами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный снаряд, артиллерийская мина
Курганец показал трофейные снаряды в зоне СВО Фото:

Руководитель курганского проекта «Добрая земля» Сергей Пылков, находящийся в зоне СВО, показал захваченные у противника ящики с польскими снарядами. Видеоинформация появилась в паблике организации соцсети «ВКонтакте».

«Нашей роте враги „подарили“ вот такой подарочек хороший. Будем использовать», — сообщил курганец во время записи видео.

Трофейной добычей бойцов из казачьего батальона «Енисей» стали снаряды 120 мм. По информации курганца, ему с однополчанами удалось захватить 40 ящиков польских снарядов для минометов.

Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО из Кургана показал новый квадрокоптер. Технику казачьему формированию приобрел и прислал курганский завод спецтехники.

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Руководитель курганского проекта «Добрая земля» Сергей Пылков, находящийся в зоне СВО, показал захваченные у противника ящики с польскими снарядами. Видеоинформация появилась в паблике организации соцсети «ВКонтакте». «Нашей роте враги „подарили“ вот такой подарочек хороший. Будем использовать», — сообщил курганец во время записи видео. Трофейной добычей бойцов из казачьего батальона «Енисей» стали снаряды 120 мм. По информации курганца, ему с однополчанами удалось захватить 40 ящиков польских снарядов для минометов. Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО из Кургана показал новый квадрокоптер. Технику казачьему формированию приобрел и прислал курганский завод спецтехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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