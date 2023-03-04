Курганский завод спецтехники передал казакам на фронт квадрокоптер

05 марта 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Дрон передадут участникам СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство ЗАО НПО «Курганский завод спецтехники» передает квадрокоптер для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков. «Курганский завод спецтехники хочет оказать поддержку и передает в дар казачьему батальону „Ермак“ квадрокоптер для выполнения поставленных задач. Мы и впредь будем стараться оказывать вам поддержку, чтобы быть надежным тылом для вас», — пояснила представитель компании в видеоролике, который опубликован на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Российские военные эксперты утверждают, что 90% от общего числа всех беспилотников в мире сейчас применяют на фронтах Украины. Жители Зауралья уже не раз отправляли квадрокоптеры на передовую для бойцов, участвующих в СВО. Ранее URA.RU писало, что курганский военнослужащий рассказывал, как правильно запускать квадрокоптеры на фронте, чтобы враг не вычислил позиции. О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил в конце февраля прошлого года. По словам главы государства, ее главные цели — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатальонов ВСУ, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Руководство ЗАО НПО «Курганский завод спецтехники» передает квадрокоптер для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил руководитель благотворительного проекта «Добрая земля» Александр Пылков. «Курганский завод спецтехники хочет оказать поддержку и передает в дар казачьему батальону „Ермак“ квадрокоптер для выполнения поставленных задач. Мы и впредь будем стараться оказывать вам поддержку, чтобы быть надежным тылом для вас», — пояснила представитель компании в видеоролике, который опубликован на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Российские военные эксперты утверждают, что 90% от общего числа всех беспилотников в мире сейчас применяют на фронтах Украины. Жители Зауралья уже не раз отправляли квадрокоптеры на передовую для бойцов, участвующих в СВО. Ранее URA.RU писало, что курганский военнослужащий рассказывал, как правильно запускать квадрокоптеры на фронте, чтобы враг не вычислил позиции. О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил в конце февраля прошлого года. По словам главы государства, ее главные цели — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатальонов ВСУ, а также демилитаризация и денацификация Украины.