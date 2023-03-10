FT: Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot

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ПВО Patriot обещали в Пентагоне, не называя сроков поставок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина получила одну из двух систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которую обещали США и Германия. ПВО пока не введено в эксплуатацию, передает газета Financial Times.

«Предполагается, что Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией, но она еще не введена в эксплуатацию. Также ожидается несколько пусковых установок Patriot из Нидерландов», — сообщает издание.

Подтверждений о поставках на официальном уровне нет. ПВО не тестировалась против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш ранее обещал, что ПВО Patriot начнут работу на Украине в ближайшее время, пишет Life. Точных сроков в Пентагоне не называли.

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Украина получила одну из двух систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которую обещали США и Германия. ПВО пока не введено в эксплуатацию, передает газета Financial Times. «Предполагается, что Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией, но она еще не введена в эксплуатацию. Также ожидается несколько пусковых установок Patriot из Нидерландов», — сообщает издание. Подтверждений о поставках на официальном уровне нет. ПВО не тестировалась против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш ранее обещал, что ПВО Patriot начнут работу на Украине в ближайшее время, пишет Life. Точных сроков в Пентагоне не называли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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