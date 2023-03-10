Свердловский омбудсмен высказалась о возможности второй волны мобилизации

Омбудсмен Мерзлякова: второй волны мобилизации в России не будет

10 марта 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Омбудсмен считает, что еще не исчерпаны возможности первой волны мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Второй волны мобилизации не будет, потому что на данный момент не исчерпаны возможности первой волны. Такое мнение озвучила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время эфира на ОТВ. «Нет, не будет [второй волны мобилизации]. Потому что и президент [РФ Владимир Путин] так сказал, и я думаю, что это действительно так. Мы еще не исчерпали возможности первой волны. Сейчас делается все возможное, чтобы и контрактники, и мобилизованные, и добровольцы объединили свои силы и вместе шли вперед. Вторая волна мобилизации сегодня пока даже не востребована», — ответила на вопрос ведущего омбудсмен. Татьяна Мерзлякова и ранее заявляла, что «разговоры о второй волне мобилизации бессмысленны». По ее убеждению, у государства и Минобороны нет в этом потребности.

Второй волны мобилизации не будет, потому что на данный момент не исчерпаны возможности первой волны. Такое мнение озвучила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время эфира на ОТВ. «Нет, не будет [второй волны мобилизации]. Потому что и президент [РФ Владимир Путин] так сказал, и я думаю, что это действительно так. Мы еще не исчерпали возможности первой волны. Сейчас делается все возможное, чтобы и контрактники, и мобилизованные, и добровольцы объединили свои силы и вместе шли вперед. Вторая волна мобилизации сегодня пока даже не востребована», — ответила на вопрос ведущего омбудсмен. Татьяна Мерзлякова и ранее заявляла, что «разговоры о второй волне мобилизации бессмысленны». По ее убеждению, у государства и Минобороны нет в этом потребности.