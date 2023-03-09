09 марта 2023

В Екатеринбурге продают завтрак с бывшим губернатором Свердловской области за три тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуард Россель в РАНХиГС. Екатеринбург , россель эдуард
Встреча с бывшим губернатором Свердловской области состоится в «Главном проспекте» Фото:

В Екатеринбурге любой желающий может провести бизнес-завтрак в компании с бывшим губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем за три тысячи рублей. О данном предложении заявил президент Союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.

По информации ответственных за мероприятие, встреча с Эдуардом Росселем состоится 23 марта 2023 года в центре искусства «Главный проспект» предпринимателя Олега Гусева. «Росселя представляют как „легенду уральской политики“, основная тема общения — туристический кластер „Дорогой Демидовых“. Также на бизнес-завтраке анонсированы эксклюзивные истории от бывшего сенатора», — пишет ЕАН.

Ранее URA.RU сообщало, что новым представителем Свердловской области в Совете Федерации вместо Эдурда Росселя станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Его кандидатуру официально выдвинул губернатор Евгений Куйвашев.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Екатеринбурге любой желающий может провести бизнес-завтрак в компании с бывшим губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем за три тысячи рублей. О данном предложении заявил президент Союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков. По информации ответственных за мероприятие, встреча с Эдуардом Росселем состоится 23 марта 2023 года в центре искусства «Главный проспект» предпринимателя Олега Гусева. «Росселя представляют как „легенду уральской политики“, основная тема общения — туристический кластер „Дорогой Демидовых“. Также на бизнес-завтраке анонсированы эксклюзивные истории от бывшего сенатора», — пишет ЕАН. Ранее URA.RU сообщало, что новым представителем Свердловской области в Совете Федерации вместо Эдурда Росселя станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Его кандидатуру официально выдвинул губернатор Евгений Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...