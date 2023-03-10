Кремль: двусторонние отношения России и Украины неизбежны

Возобновление двусторонних отношений между Россией и Украиной неизбежно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о постепенном изменении настроений в украинском обществе, которое требует мирных переговоров.
«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно на Украине остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений. А они неизбежны, потому что мы соседи. Это очевидно», — заявил Песков.
Вместе с тем представитель Кремля считает, что надеяться на то, что такой настрой украинцев станет поводом для Киева вернуться к переговорам и приблизит завершение конфликта, рано. «Пока преждевременно так считать», — отметил Дмитрий Песков.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Это, по его словам, «очень опасная тенденция».
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Возобновление двусторонних отношений между Россией и Украиной неизбежно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о постепенном изменении настроений в украинском обществе, которое требует мирных переговоров. «Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно на Украине остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений. А они неизбежны, потому что мы соседи. Это очевидно», — заявил Песков. Вместе с тем представитель Кремля считает, что надеяться на то, что такой настрой украинцев станет поводом для Киева вернуться к переговорам и приблизит завершение конфликта, рано. «Пока преждевременно так считать», — отметил Дмитрий Песков. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Это, по его словам, «очень опасная тенденция».