09 марта 2023

На Украине признали, что все больше мирных жителей хотят мира с РФ

Секретарь СНБО Данилов: все больше украинцев хотят мирных переговоров с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, деловой стиль одежды
Все больше украинцев желает мирных переговоров с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все больше украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией», — признался Данилов, слова передают РИА Новости. Он добавил, что такая позиция жителей Украины — опасная тенденция.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ни Украина, ни ее западные партнеры не настроены на начало мирных переговоров с Россией. Он добавил, что препятствиями к началу мирных переговоров также являются запрет президента Украины Владимира Зеленского на диалог с Россией и призывы украинских западных кураторов на нанесение РФ военного поражения на поле боя.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все больше украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. «Все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией», — признался Данилов, слова передают РИА Новости. Он добавил, что такая позиция жителей Украины — опасная тенденция. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ни Украина, ни ее западные партнеры не настроены на начало мирных переговоров с Россией. Он добавил, что препятствиями к началу мирных переговоров также являются запрет президента Украины Владимира Зеленского на диалог с Россией и призывы украинских западных кураторов на нанесение РФ военного поражения на поле боя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...