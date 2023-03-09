На Украине признали, что все больше мирных жителей хотят мира с РФ

Все больше украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией», — признался Данилов, слова передают РИА Новости. Он добавил, что такая позиция жителей Украины — опасная тенденция.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ни Украина, ни ее западные партнеры не настроены на начало мирных переговоров с Россией. Он добавил, что препятствиями к началу мирных переговоров также являются запрет президента Украины Владимира Зеленского на диалог с Россией и призывы украинских западных кураторов на нанесение РФ военного поражения на поле боя.
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