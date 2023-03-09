Критика губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым подчиненных главы Красноселькупского района Юрия Фишера была «проминанием» мэра перед его собственной отставкой. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.
«Говорят, что Юрий Владимирович собирается уходить на пенсию. Самостоятельно ли он принял решение или его попросили — неизвестно, но недавний скандал в районе был поводом задуматься о смене руководства», — сообщил источник. В правительстве агентству сообщили, что информации об отставке Фишера у них нет.
Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов наказал Фишеру устроить зачистку в администрации и избавиться от неугодных чиновников. Такое распоряжение глава района получил после скандала с сотрудницей мэрии, которая нагрубила жительнице по телефону.
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