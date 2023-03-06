В администрации Красноселькупского района произойдут отставки Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Главе Красноселькупского района ЯНАО Юрию Фишеру губернатор Дмитрий Артюхов поручил сократить штат госслужащих после скандала с чиновницей, нагрубившей жительнице по телефону. Как сообщил URA.RU источник в правительстве региона, Артюхов выразил недовольство работой местных чиновников, о чем высказался Фишеру на встрече.

«Артюхов дал негативную оценку работе муниципальной власти Красноселькупского района. С начала года увеличилось количество жалоб от жителей района на действия или решения местных чиновников», — сообщил инсайдер.

По словам источника в окружных органах власти, прежде всего речь идет о неподобающем поведении муниципальной чиновницы в телефонном разговоре, который попал в интернет и был подхвачен множеством СМИ. «За это Фишеру сильно досталось. Неудивительно. В районе населения не так много и такие ситуации вообще не должны возникать, до каждого ведь можно чуть ли не ногами дойти. Да и все на виду, подобные вещи просто недопустимы», — делится инсайдер.

Также он добавил, что Фишеру поручено сократить численность служащих в администрации. «Не можете контролировать — сокращайте. Оставьте только тех, за кого готовы головой поручиться. Стрессоустойчивых и порядочных людей», — якобы сказал губернатор Фишеру. Запрос был направлен в правительство ЯНАО, на момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появилось видео, на котором сотрудница мэрии Красноселькупского района грубо общается с жительницей. Женщина хотела поблагодарить чиновницу за помощь сыну, находящемуся в зоне СВО.