Рен ТВ: врачи не могут остановить развитие некроза у Костомарова

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров остается на ИВЛ, сообщает Рен ТВ Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Врачам не удается остановить некроз и развитие сепсиса тканей у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Спортсмен продолжает находиться на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«По нашим данным, олимпийского чемпиона Романа Костомарова пока не снимают с аппарата ИВЛ. Врачам не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей», — сообщает Рен ТВ в своем telegram-канале. Также корреспонденты отмечают, что не исключена еще одна операция спортсмена.

Ранее сообщалось, что у Костомарова прогрессирует сепсис. В больницу олимпийский чемпион попал в конце января. Из-за некроза тканей спортсмену пришлось ампутировать конечности. Затем его вводили в искусственную кому. В начале марта Костомаров начал двигаться, но у него прогрессирует сепсис.

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Врачам не удается остановить некроз и развитие сепсиса тканей у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Спортсмен продолжает находиться на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «По нашим данным, олимпийского чемпиона Романа Костомарова пока не снимают с аппарата ИВЛ. Врачам не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей», — сообщает Рен ТВ в своем telegram-канале. Также корреспонденты отмечают, что не исключена еще одна операция спортсмена. Ранее сообщалось, что у Костомарова прогрессирует сепсис. В больницу олимпийский чемпион попал в конце января. Из-за некроза тканей спортсмену пришлось ампутировать конечности. Затем его вводили в искусственную кому. В начале марта Костомаров начал двигаться, но у него прогрессирует сепсис.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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