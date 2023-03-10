Рен ТВ: врачи не могут остановить развитие некроза у Костомарова

Врачам не удается остановить некроз и развитие сепсиса тканей у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Спортсмен продолжает находиться на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«По нашим данным, олимпийского чемпиона Романа Костомарова пока не снимают с аппарата ИВЛ. Врачам не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей», — сообщает Рен ТВ в своем telegram-канале. Также корреспонденты отмечают, что не исключена еще одна операция спортсмена.
Ранее сообщалось, что у Костомарова прогрессирует сепсис. В больницу олимпийский чемпион попал в конце января. Из-за некроза тканей спортсмену пришлось ампутировать конечности. Затем его вводили в искусственную кому. В начале марта Костомаров начал двигаться, но у него прогрессирует сепсис.
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