09 марта 2023

Жителя Нижневартовска, взявшего сына в заложники, заключили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Широков пробудет в СИЗО два месяца Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

В Нижневартовск (ХМАО) суд избрал меру пресечения в отношении Владимира Широкова, который стрелял в полицейских из ружья и забаррикадировался в квартире со своим трехлетним сыном 9 марта. Корреспондент URA.RU передает из зала суда, что Широкова заключили под стражу.

«Судья вынес решение о заключении Широкова под стражу. Он пробудет в СИЗО два месяца», — сообщает журналист.

По словам журналиста, адвокат просил назначить Широкову принудительное лечение. Обвиняемый жаловался на последствия перенесенного воспаления легких и назначение лекарств, которые «вызвали у него сумасшествие». По делу назначен ряд дополнительных экспертиз. «Подозреваемый сообщил, что весь имеющийся у него компромат на власти он готов предоставить только суду. Журналистам узнать подробности не удалось», — добавил корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что Широков заявил, что не знал об увольнении из подведомственного мэрии Нижневартовска учреждения. В пресс-службе администрации сообщили, что он был уволен до инцидента со стрельбой за прогул.

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В Нижневартовск (ХМАО) суд избрал меру пресечения в отношении Владимира Широкова, который стрелял в полицейских из ружья и забаррикадировался в квартире со своим трехлетним сыном 9 марта. Корреспондент URA.RU передает из зала суда, что Широкова заключили под стражу. «Судья вынес решение о заключении Широкова под стражу. Он пробудет в СИЗО два месяца», — сообщает журналист. По словам журналиста, адвокат просил назначить Широкову принудительное лечение. Обвиняемый жаловался на последствия перенесенного воспаления легких и назначение лекарств, которые «вызвали у него сумасшествие». По делу назначен ряд дополнительных экспертиз. «Подозреваемый сообщил, что весь имеющийся у него компромат на власти он готов предоставить только суду. Журналистам узнать подробности не удалось», — добавил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что Широков заявил, что не знал об увольнении из подведомственного мэрии Нижневартовска учреждения. В пресс-службе администрации сообщили, что он был уволен до инцидента со стрельбой за прогул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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