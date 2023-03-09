Жителя Нижневартовска, взявшего сына в заложники, заключили под стражу

В Нижневартовск (ХМАО) суд избрал меру пресечения в отношении Владимира Широкова, который стрелял в полицейских из ружья и забаррикадировался в квартире со своим трехлетним сыном 9 марта. Корреспондент URA.RU передает из зала суда, что Широкова заключили под стражу.
«Судья вынес решение о заключении Широкова под стражу. Он пробудет в СИЗО два месяца», — сообщает журналист.
По словам журналиста, адвокат просил назначить Широкову принудительное лечение. Обвиняемый жаловался на последствия перенесенного воспаления легких и назначение лекарств, которые «вызвали у него сумасшествие». По делу назначен ряд дополнительных экспертиз. «Подозреваемый сообщил, что весь имеющийся у него компромат на власти он готов предоставить только суду. Журналистам узнать подробности не удалось», — добавил корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало, что Широков заявил, что не знал об увольнении из подведомственного мэрии Нижневартовска учреждения. В пресс-службе администрации сообщили, что он был уволен до инцидента со стрельбой за прогул.
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