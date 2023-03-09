09 марта 2023

Самый большой коллективный офис Перми продается дешевле квартиры. Фото

В центре Перми за 1,8 млн рублей продается коворкинг «Здесь и сейчас»
© Служба новостей «URA.RU»
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Коворкинг зарабатывает за счет сдачи помещений в аренду и проведения мероприятий (архивное фото) Фото:

В центре Перми продается коллективный офис «Здесь и сейчас». Продавец уверяет, что это самый крупный коворкинг в Пермском крае. Стоимость офиса — 1,8 млн рублей, что в два раза дешевле однокомнатной квартиры в краевой столице. Объявление о продаже размещено на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Продается готовый бизнес, самый крупный коворкинг в Пермском крае под названием „Здесь и сейчас“, в самом центре города Перми, общей площадью 565 квадратных метров, расположенный на двух этажах. Коворкингу уже три года, имеется наличие постоянной клиентской базы, развитые социальные сети с постоянной аудиторией. Цена — 1,8 млн рублей, возможен торг», — пишет продавец.

Он также уточняет, что в распоряжение нового собственника перейдут 22 кабинета с рабочими местами от двух до восьми человек, пять переговорных комнат, конференц-зал, комната отдыха и кухня. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт. По словам продавца, коворкинг зарабатывает за счет сдачи офисов в аренду и проведения там крупных мероприятий.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают купить завод по цене однокомнатной квартиры. Действующее предприятие производит хлебобулочные изделия.

Офисы коворкинга занимают в здании два этажа
Фото:
В коворкинге имеются кухня и комната отдыха
Фото:

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В центре Перми продается коллективный офис «Здесь и сейчас». Продавец уверяет, что это самый крупный коворкинг в Пермском крае. Стоимость офиса — 1,8 млн рублей, что в два раза дешевле однокомнатной квартиры в краевой столице. Объявление о продаже размещено на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продается готовый бизнес, самый крупный коворкинг в Пермском крае под названием „Здесь и сейчас“, в самом центре города Перми, общей площадью 565 квадратных метров, расположенный на двух этажах. Коворкингу уже три года, имеется наличие постоянной клиентской базы, развитые социальные сети с постоянной аудиторией. Цена — 1,8 млн рублей, возможен торг», — пишет продавец. Он также уточняет, что в распоряжение нового собственника перейдут 22 кабинета с рабочими местами от двух до восьми человек, пять переговорных комнат, конференц-зал, комната отдыха и кухня. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт. По словам продавца, коворкинг зарабатывает за счет сдачи офисов в аренду и проведения там крупных мероприятий. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают купить завод по цене однокомнатной квартиры. Действующее предприятие производит хлебобулочные изделия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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