В Минобороны заявили о причастности США к вспышке Эболы в Африке

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Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, больной, носилки, защитный костюм, медики
Вирус Эболы мог распространиться из-за небрежности американских военных, заявили в МО РФ Фото:
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Биолаборатории на Украине

За искусственным распространением вируса Эболы в 2012 году могли стоять военные биологи из США. Такую версию изучает минздрав одной из стран Центральной Африки, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола. Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм „Судан“ полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», — приводятся слова Кириллова в тексте брифинга, опубликованного на сайте Министерства обороны РФ. По его словам, в качестве одной из версий изучается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в регионе.

В Минобороны также заявили, что США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на данное обещание. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении военного ведомства.

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За искусственным распространением вируса Эболы в 2012 году могли стоять военные биологи из США. Такую версию изучает минздрав одной из стран Центральной Африки, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола. Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм „Судан“ полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», — приводятся слова Кириллова в тексте брифинга, опубликованного на сайте Министерства обороны РФ. По его словам, в качестве одной из версий изучается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в регионе. В Минобороны также заявили, что США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на данное обещание. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении военного ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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