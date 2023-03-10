В Минобороны заявили о причастности США к вспышке Эболы в Африке

10 марта 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Вирус Эболы мог распространиться из-за небрежности американских военных, заявили в МО РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине За искусственным распространением вируса Эболы в 2012 году могли стоять военные биологи из США. Такую версию изучает минздрав одной из стран Центральной Африки, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола. Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм „Судан“ полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», — приводятся слова Кириллова в тексте брифинга , опубликованного на сайте Министерства обороны РФ. По его словам, в качестве одной из версий изучается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в регионе. В Минобороны также заявили, что США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на данное обещание. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении военного ведомства.

За искусственным распространением вируса Эболы в 2012 году могли стоять военные биологи из США. Такую версию изучает минздрав одной из стран Центральной Африки, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола. Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм „Судан“ полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», — приводятся слова Кириллова в тексте брифинга, опубликованного на сайте Министерства обороны РФ. По его словам, в качестве одной из версий изучается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в регионе. В Минобороны также заявили, что США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на данное обещание. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении военного ведомства.