В Минобороны заявили о причастности США к вспышке Эболы в Африке

За искусственным распространением вируса Эболы в 2012 году могли стоять военные биологи из США. Такую версию изучает минздрав одной из стран Центральной Африки, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола. Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм „Судан“ полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», — приводятся слова Кириллова в тексте брифинга, опубликованного на сайте Министерства обороны РФ. По его словам, в качестве одной из версий изучается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в регионе.
В Минобороны также заявили, что США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на данное обещание. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении военного ведомства.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
За искусственным распространением вируса Эболы в 2012 году могли стоять военные биологи из США. Такую версию изучает минздрав одной из стран Центральной Африки, сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола. Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм „Судан“ полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», — приводятся слова Кириллова в тексте брифинга, опубликованного на сайте Министерства обороны РФ. По его словам, в качестве одной из версий изучается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в регионе. В Минобороны также заявили, что США не остановили работу биолабораторий на Украине, несмотря на данное обещание. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении военного ведомства.