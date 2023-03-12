«Новых людей» начали встраивать в тюменскую политику

Тюменские «Новые люди» ведут переговоры по кандидатам в гордуму Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Новых людей» начали встраивать в систему тюменской политической власти. В мэрии ведутся переговоры по условиям, на которых партия войдет в городскую думу на осенних выборах. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политтусовки.

«К партии в Тюмени присматривались два года. Пришло время переговоров. Участие в них принимает напрямую мэр Руслан Кухарук, а также внутриполитический блок правительства региона. Идет согласование кандидатов на выборы в гордуму. Сейчас речь идет о двух мандатах по партсписку», — поделился собеседник агентства.

По информации источников, основной конкурент на городские выборы для «Новых людей» — ЛДПР. Межпартийная борьба будет вестись на одномандатных округах.

На данный момент в Тюмени идет большой передел мандатов в гордуму. По партспискам оппозиции предсказывают шесть мест в муниципальную думу.