В Тюменской гордуме грядет передел мандатов

В Тюменской городской думе изменится расклад сил оппозиционных фракций

06 марта 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Соотношение политических сил в новой гордуме изменится Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На осенних выборах в Тюменскую городскую думу случится большой передел мандатов. По информации источников агентства из тюменской политтусовки, ЛДПР и СР потеряют по одному мандату, а «Новые люди» получат два. «Эсеры, выпав из политической повестки, могут рассчитывать на один мандат по партсписку. Основная интрига — в противостоянии ЛДПР и Новых людей, на которых в сумме заложено 3 мандата. Все будет зависеть от работы местного актива либерал-демократов. КПРФ сохранит свои два мандата», — делятся инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало о начальной расторговке мандатов для оппозиции. Тогда ЛДПР пророчили сокращение фракции на двух депутатов. Между тем, региональный замполит Павел Белявский оттягивал заключение новых договоренностей с оппозицией.

На осенних выборах в Тюменскую городскую думу случится большой передел мандатов. По информации источников агентства из тюменской политтусовки, ЛДПР и СР потеряют по одному мандату, а «Новые люди» получат два. «Эсеры, выпав из политической повестки, могут рассчитывать на один мандат по партсписку. Основная интрига — в противостоянии ЛДПР и Новых людей, на которых в сумме заложено 3 мандата. Все будет зависеть от работы местного актива либерал-демократов. КПРФ сохранит свои два мандата», — делятся инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало о начальной расторговке мандатов для оппозиции. Тогда ЛДПР пророчили сокращение фракции на двух депутатов. Между тем, региональный замполит Павел Белявский оттягивал заключение новых договоренностей с оппозицией.