В Тюменской гордуме грядет передел мандатов

На осенних выборах в Тюменскую городскую думу случится большой передел мандатов. По информации источников агентства из тюменской политтусовки, ЛДПР и СР потеряют по одному мандату, а «Новые люди» получат два.
«Эсеры, выпав из политической повестки, могут рассчитывать на один мандат по партсписку. Основная интрига — в противостоянии ЛДПР и Новых людей, на которых в сумме заложено 3 мандата. Все будет зависеть от работы местного актива либерал-демократов. КПРФ сохранит свои два мандата», — делятся инсайдеры.
Ранее URA.RU сообщало о начальной расторговке мандатов для оппозиции. Тогда ЛДПР пророчили сокращение фракции на двух депутатов. Между тем, региональный замполит Павел Белявский оттягивал заключение новых договоренностей с оппозицией.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.