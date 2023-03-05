05 марта 2023

В Тюменской гордуме грядет передел мандатов

В Тюменской городской думе изменится расклад сил оппозиционных фракций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очередное заседание городской думы. Тюмень, депутаты тюменской городской думы
Соотношение политических сил в новой гордуме изменится Фото:

На осенних выборах в Тюменскую городскую думу случится большой передел мандатов. По информации источников агентства из тюменской политтусовки, ЛДПР и СР потеряют по одному мандату, а «Новые люди» получат два.

«Эсеры, выпав из политической повестки, могут рассчитывать на один мандат по партсписку. Основная интрига — в противостоянии ЛДПР и Новых людей, на которых в сумме заложено 3 мандата. Все будет зависеть от работы местного актива либерал-демократов. КПРФ сохранит свои два мандата», — делятся инсайдеры.

Ранее URA.RU сообщало о начальной расторговке мандатов для оппозиции. Тогда ЛДПР пророчили сокращение фракции на двух депутатов. Между тем, региональный замполит Павел Белявский оттягивал заключение новых договоренностей с оппозицией.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

На осенних выборах в Тюменскую городскую думу случится большой передел мандатов. По информации источников агентства из тюменской политтусовки, ЛДПР и СР потеряют по одному мандату, а «Новые люди» получат два. «Эсеры, выпав из политической повестки, могут рассчитывать на один мандат по партсписку. Основная интрига — в противостоянии ЛДПР и Новых людей, на которых в сумме заложено 3 мандата. Все будет зависеть от работы местного актива либерал-демократов. КПРФ сохранит свои два мандата», — делятся инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало о начальной расторговке мандатов для оппозиции. Тогда ЛДПР пророчили сокращение фракции на двух депутатов. Между тем, региональный замполит Павел Белявский оттягивал заключение новых договоренностей с оппозицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...