09 марта 2023

В Челябинской области задержали пьяного автоинструктора

© Служба новостей «URA.RU»
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Куса. Челябинская область, автошкола, учебная, начинающий водитель
Содержание алкоголя в крови инструктора превысил допустимые показатели Фото:

В Троицке (Челябинская область) сотрудники ГИБДД задержали пьяного автоинструктора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в момент остановки за рулем автомобиля находился ученик.

«От инструктора исходил запах алкоголя. На основании этого ему предложили пройти процедуру освидетельствование, результат которого составил 0,27 мг/л», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что, согласно ПДД, инструктор учебного автомобиля приравнивается к водителю. На этом основании был собран административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Ранее сотрудники ГИБДД по региону задержали водителя автобуса №15, который работал под наркотиками. 35-летнего водителя поставили на наркологический учет и завели протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения»).

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В Троицке (Челябинская область) сотрудники ГИБДД задержали пьяного автоинструктора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в момент остановки за рулем автомобиля находился ученик. «От инструктора исходил запах алкоголя. На основании этого ему предложили пройти процедуру освидетельствование, результат которого составил 0,27 мг/л», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что, согласно ПДД, инструктор учебного автомобиля приравнивается к водителю. На этом основании был собран административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ранее сотрудники ГИБДД по региону задержали водителя автобуса №15, который работал под наркотиками. 35-летнего водителя поставили на наркологический учет и завели протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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