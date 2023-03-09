В Челябинской области задержали пьяного автоинструктора

В Троицке (Челябинская область) сотрудники ГИБДД задержали пьяного автоинструктора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в момент остановки за рулем автомобиля находился ученик.
«От инструктора исходил запах алкоголя. На основании этого ему предложили пройти процедуру освидетельствование, результат которого составил 0,27 мг/л», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что, согласно ПДД, инструктор учебного автомобиля приравнивается к водителю. На этом основании был собран административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Ранее сотрудники ГИБДД по региону задержали водителя автобуса №15, который работал под наркотиками. 35-летнего водителя поставили на наркологический учет и завели протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения»).
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