Из курганского управления ДОСААФ уволился руководитель, отработавший менее пяти месяцев

В курганском ДОСААФ сменился руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из регионального отделения ДОСААФ России по Курганской области уволился и. о. руководителя Сергей Казаков. Информацию URA.RU сообщили источники из числа ветеранов организации. Официально на должности Казаков проработал менее пяти месяцев.

«Исполняющий обязанности начальника ДОСААФ Сергей Казаков написал заявление об уходе», — проинформировали источники. На этой должности Казаков проработал менее пяти месяцев — с середины октября прошлого года.

Информацию об увольнении подтвердили в приемной военно-спортивного общества. «В настоящее время обязанности руководителя исполняет Танатова Людмила Маратовна», — сообщили корреспонденту по телефону.

Согласно информации на сайте организации, Танатова является заместителем руководителя ДОСААФ по организационно-плановой и уставной работе. В 2022 году, до назначения Казакова, она уже выполняла обязанности руководителя.

Ранее URA.RU сообщало, что руководителем курганского ДОСААФ станет экс-замдиректора МФЦ. Казаков сменил на должности руководителя бывшего военного Эдуарда Лобачева.