Вице-спикер парламента Грузии: революцию в Тбилиси разжигают украинские бойцы

В Грузию прибыли сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвилли, они будут разжигать протестные настроения среди молодежи. Об этом рассказал вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. Он уточнил, что политическая группа ранее принимала участие в боевых действиях на Украине.
«Есть информация, что определенная группа молодежи готовится к тому, чтобы как-то помешать развитию этих политических процессов. Тут подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет [Леван] Хабеишвили, и к этому добавилось, что… с Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили», — заявил Георгий Вольский журналисту ТАСС. Он отметил, что прибывшие попытаются использовать протестный потенциал молодежи.
Протестные настроения в Грузии начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах парламентом страны. В ночь на 8 марта в Тбилиси вышли протестующие. После акций протеста законопроект был отозван. В настоящий момент протестующие настаивают на отставке правительства, передает RT.
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