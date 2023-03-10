Вице-спикер парламента Грузии: революцию в Тбилиси разжигают украинские бойцы 10 марта 2023 в 17:27 Размер текста - 17 + Георгий Вольский рассказал о прибытии в Грузию сторонников Михаила Саакашвилли из Украины для поддержания протестов Фото: Sputnik/РИА Новости новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 В Грузию прибыли сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвилли, они будут разжигать протестные настроения среди молодежи. Об этом рассказал вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. Он уточнил, что политическая группа ранее принимала участие в боевых действиях на Украине. «Есть информация, что определенная группа молодежи готовится к тому, чтобы как-то помешать развитию этих политических процессов. Тут подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет [Леван] Хабеишвили, и к этому добавилось, что… с Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили», — заявил Георгий Вольский журналисту ТАСС. Он отметил, что прибывшие попытаются использовать протестный потенциал молодежи. Протестные настроения в Грузии начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах парламентом страны. В ночь на 8 марта в Тбилиси вышли протестующие. После акций протеста законопроект был отозван. В настоящий момент протестующие настаивают на отставке правительства, передает RT. В Грузию прибыли сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвилли, они будут разжигать протестные настроения среди молодежи. Об этом рассказал вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. Он уточнил, что политическая группа ранее принимала участие в боевых действиях на Украине. «Есть информация, что определенная группа молодежи готовится к тому, чтобы как-то помешать развитию этих политических процессов. Тут подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет [Леван] Хабеишвили, и к этому добавилось, что… с Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили», — заявил Георгий Вольский журналисту ТАСС. Он отметил, что прибывшие попытаются использовать протестный потенциал молодежи. Протестные настроения в Грузии начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах парламентом страны. В ночь на 8 марта в Тбилиси вышли протестующие. После акций протеста законопроект был отозван. В настоящий момент протестующие настаивают на отставке правительства, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям