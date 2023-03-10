Лавров: Запад ведет гибридную войну против России не на жизнь, а на смерть

Запад готов на все в гибридной войне против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что об этом свидетельствуют западные санкции.
«Действия, которые выражаются прежде всего в незаконных, беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть. Вот эта гибридная война, которая готовилась задолго до прошлого года, сразу после госпереворота [на Украине], — воспринимается ими как «это есть наш последний и решительный бой», — заявил Сергей Лавров в ходе программы «Большая игра» в эфире «Первого канала».
Ранее Сергей Лавров заявлял, что запрет работы некоторых российских СМИ в Европе также свидетельствует о гибридной войне Запада против России. Он уличил страны Запада в нетерпимости к плюрализму мнений, передает RT.
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