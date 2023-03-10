Лавров: Запад ведет гибридную войну против России не на жизнь, а на смерть

10 марта 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров считает, что санкции свидетельствуют о гибридной войне Запада против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад готов на все в гибридной войне против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что об этом свидетельствуют западные санкции. «Действия, которые выражаются прежде всего в незаконных, беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть. Вот эта гибридная война, которая готовилась задолго до прошлого года, сразу после госпереворота [на Украине], — воспринимается ими как «это есть наш последний и решительный бой», — заявил Сергей Лавров в ходе программы «Большая игра» в эфире «Первого канала». Ранее Сергей Лавров заявлял, что запрет работы некоторых российских СМИ в Европе также свидетельствует о гибридной войне Запада против России. Он уличил страны Запада в нетерпимости к плюрализму мнений, передает RT.

Запад готов на все в гибридной войне против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что об этом свидетельствуют западные санкции. «Действия, которые выражаются прежде всего в незаконных, беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть. Вот эта гибридная война, которая готовилась задолго до прошлого года, сразу после госпереворота [на Украине], — воспринимается ими как «это есть наш последний и решительный бой», — заявил Сергей Лавров в ходе программы «Большая игра» в эфире «Первого канала». Ранее Сергей Лавров заявлял, что запрет работы некоторых российских СМИ в Европе также свидетельствует о гибридной войне Запада против России. Он уличил страны Запада в нетерпимости к плюрализму мнений, передает RT.