В ХМАО «Роснефть» продает склад ГСМ с причалом на Оби

В ХМАО «Роснефть» продает склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. На официальном сайте компании указано, что в производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Обь.
«Склад ГСМ занимает площадь 1216,9 квадратного метра. В состав актива входит нефтепродуктопровод длиной 801 метр и причал на реке Обь площадью 586,5 квадратного метра», — указано в описании реализуемого имущества.
Заинтересованные в приобретении склада могут узнать подробности и цену, обратившись по электронному адресу на сайте компании. Узнать стоимость объектов на момент публикации материала URA.RU не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Заправки принадлежат дочке компании — «Томскнефтепродукту».
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