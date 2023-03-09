В ХМАО «Роснефть» продает склад ГСМ с причалом на Оби 10 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 + Производственный комплекс включает склад, причал и трудопровод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО «Роснефть» продает склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. На официальном сайте компании указано, что в производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Обь. «Склад ГСМ занимает площадь 1216,9 квадратного метра. В состав актива входит нефтепродуктопровод длиной 801 метр и причал на реке Обь площадью 586,5 квадратного метра», — указано в описании реализуемого имущества. Заинтересованные в приобретении склада могут узнать подробности и цену, обратившись по электронному адресу на сайте компании. Узнать стоимость объектов на момент публикации материала URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Заправки принадлежат дочке компании — «Томскнефтепродукту». В ХМАО «Роснефть» продает склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. На официальном сайте компании указано, что в производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Обь. «Склад ГСМ занимает площадь 1216,9 квадратного метра. В состав актива входит нефтепродуктопровод длиной 801 метр и причал на реке Обь площадью 586,5 квадратного метра», — указано в описании реализуемого имущества. Заинтересованные в приобретении склада могут узнать подробности и цену, обратившись по электронному адресу на сайте компании. Узнать стоимость объектов на момент публикации материала URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Заправки принадлежат дочке компании — «Томскнефтепродукту». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям