09 марта 2023

В ХМАО «Роснефть» продает склад ГСМ с причалом на Оби

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, топливо, цистерна, роснефть, заправщик, автоцистерна, аваиционный керосин
Производственный комплекс включает склад, причал и трудопровод Фото:

В ХМАО «Роснефть» продает склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. На официальном сайте компании указано, что в производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Обь.

«Склад ГСМ занимает площадь 1216,9 квадратного метра. В состав актива входит нефтепродуктопровод длиной 801 метр и причал на реке Обь площадью 586,5 квадратного метра», — указано в описании реализуемого имущества.

Заинтересованные в приобретении склада могут узнать подробности и цену, обратившись по электронному адресу на сайте компании. Узнать стоимость объектов на момент публикации материала URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Заправки принадлежат дочке компании — «Томскнефтепродукту».

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В ХМАО «Роснефть» продает склад горюче-смазочных материалов на Приобском месторождении. На официальном сайте компании указано, что в производственный комплекс входят трубопровод и причал на реке Обь. «Склад ГСМ занимает площадь 1216,9 квадратного метра. В состав актива входит нефтепродуктопровод длиной 801 метр и причал на реке Обь площадью 586,5 квадратного метра», — указано в описании реализуемого имущества. Заинтересованные в приобретении склада могут узнать подробности и цену, обратившись по электронному адресу на сайте компании. Узнать стоимость объектов на момент публикации материала URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Заправки принадлежат дочке компании — «Томскнефтепродукту».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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