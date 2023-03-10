Борец с фейками рассказал, как не вестись на ложь в интернете

10 марта 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Тимофей Ви посоветовал не рассылать эмоциональные новости знакомым до официальных подтверждений Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы не купиться на фейк в интернете, нужно не реагировать на новости эмоционально и дожидаться официальных комментариев. Такой совет дал руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви. Он отметил, что при существующей международной обстановке число фейков будет только расти. «Самое простое решение при столкновении с подозрительной информацией — просто подождать некоторое время, ведь почти всегда в течение часа в публичном пространстве появляется официальное опровержение того или иного фейка», — заявил Тимофей Ви журналисту «Ридуса». Он считает, что самое важное в этом вопросе — не поддаваться панике. Эксперт отметил, что скептически следует относиться к эмоциональным новостям, потому что фейки призваны влиять именно на эмоции. Он призвал не поддаваться порыву переслать такую новость кому-то из друзей или родственников. Сначала нужно дождаться, когда в информационном пространстве появится подтверждение или опровержение. Ранее в МЧС рассказали, как отличить фейковую тревогу от настоящей. Настоящие сирены включаются на три минуты. Затем информация о происшествии должна появиться в прямом эфире на телевидении, сообщили URA.RU в экстренных службах.

Чтобы не купиться на фейк в интернете, нужно не реагировать на новости эмоционально и дожидаться официальных комментариев. Такой совет дал руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви. Он отметил, что при существующей международной обстановке число фейков будет только расти. «Самое простое решение при столкновении с подозрительной информацией — просто подождать некоторое время, ведь почти всегда в течение часа в публичном пространстве появляется официальное опровержение того или иного фейка», — заявил Тимофей Ви журналисту «Ридуса». Он считает, что самое важное в этом вопросе — не поддаваться панике. Эксперт отметил, что скептически следует относиться к эмоциональным новостям, потому что фейки призваны влиять именно на эмоции. Он призвал не поддаваться порыву переслать такую новость кому-то из друзей или родственников. Сначала нужно дождаться, когда в информационном пространстве появится подтверждение или опровержение. Ранее в МЧС рассказали, как отличить фейковую тревогу от настоящей. Настоящие сирены включаются на три минуты. Затем информация о происшествии должна появиться в прямом эфире на телевидении, сообщили URA.RU в экстренных службах.