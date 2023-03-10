В МЧС РФ объяснили, как отличить фейковую тревогу от настоящей

МЧС: в случае ЧП в России на три минуты включаются сирены

10 марта 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Экстренное оповещение в телевизионном эфире возникает только после звука сирен, напомнили в МЧС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В случае чрезвычайных ситуаций в российских городах начинают включаться сирены, работают они три минуты, после чего экстренная информация дублируется в телевизионном эфире. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС России. «Сигнал „Внимание всем!“ передается техническими средствами оповещения (сиренами и мощными акустическими устройствами) в течение трех минут. При этом по эфирному телевидению передается только экстренная информация. То есть первоначально должны три минуты гудеть сирены на улице, и только потом — информация по телевидению», — объяснили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве добавили, что сирены в стране запускаются в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, а также военного конфликта. «Порядок создания и поддержания в готовности систем оповещения в Российской Федерации определены совместным нормативный правовым актом МЧС России и Минцифры России. Системы оповещения населения создаются для того, чтобы донести до населения экстренную информацию об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — подчеркнули в МЧС РФ. Ранее из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов жители Свердловской области и Москвы услышали ложные сообщения о воздушной тревоге. Чтобы этого избежать, по мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам, сенатора от республики Крым Сергея Цекова, в стране можно ввести единую систему оповещения. Так граждане будут ориентироваться только на нее и не реагировать на фейки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае чрезвычайных ситуаций в российских городах начинают включаться сирены, работают они три минуты, после чего экстренная информация дублируется в телевизионном эфире. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС России. «Сигнал „Внимание всем!“ передается техническими средствами оповещения (сиренами и мощными акустическими устройствами) в течение трех минут. При этом по эфирному телевидению передается только экстренная информация. То есть первоначально должны три минуты гудеть сирены на улице, и только потом — информация по телевидению», — объяснили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве добавили, что сирены в стране запускаются в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, а также военного конфликта. «Порядок создания и поддержания в готовности систем оповещения в Российской Федерации определены совместным нормативный правовым актом МЧС России и Минцифры России. Системы оповещения населения создаются для того, чтобы донести до населения экстренную информацию об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — подчеркнули в МЧС РФ. Ранее из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов жители Свердловской области и Москвы услышали ложные сообщения о воздушной тревоге. Чтобы этого избежать, по мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам, сенатора от республики Крым Сергея Цекова, в стране можно ввести единую систему оповещения. Так граждане будут ориентироваться только на нее и не реагировать на фейки.