Экс-разведчик США сравнил наступление Украины с контратакой Третьего Рейха

10 марта 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Скотт Риттер считает, что, когда Украина решит начать контрнаступление, у нее уже не останется армии Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если украинская армия решится на контрнаступление, то оно будет похоже на наступления нацистской Германии в финальной стадии Второй Мировой войны. Такое мнение высказал бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Украинское наступление может быть похоже разве что на наступление Германии в финальной стадии Второй Мировой войны. Когда Адольф Гитлер сидел в бункере, смотрел на карту, придумывал варианты наступления, которого так и не произошло, потому что эти армии уже не существовали», — заявил Скотт Риттер в эфире официального youtube-канала немецкого издания Gegenpol. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что знает о контрнаступлении, которое готовят ВСУ, и сделает все возможное, чтобы его не допустить. О готовности помочь Украине осуществить контрнаступление заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает RT.

Если украинская армия решится на контрнаступление, то оно будет похоже на наступления нацистской Германии в финальной стадии Второй Мировой войны. Такое мнение высказал бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Украинское наступление может быть похоже разве что на наступление Германии в финальной стадии Второй Мировой войны. Когда Адольф Гитлер сидел в бункере, смотрел на карту, придумывал варианты наступления, которого так и не произошло, потому что эти армии уже не существовали», — заявил Скотт Риттер в эфире официального youtube-канала немецкого издания Gegenpol. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что знает о контрнаступлении, которое готовят ВСУ, и сделает все возможное, чтобы его не допустить. О готовности помочь Украине осуществить контрнаступление заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает RT.