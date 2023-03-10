Экс-разведчик США сравнил наступление Украины с контратакой Третьего Рейха

Если украинская армия решится на контрнаступление, то оно будет похоже на наступления нацистской Германии в финальной стадии Второй Мировой войны. Такое мнение высказал бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«Украинское наступление может быть похоже разве что на наступление Германии в финальной стадии Второй Мировой войны. Когда Адольф Гитлер сидел в бункере, смотрел на карту, придумывал варианты наступления, которого так и не произошло, потому что эти армии уже не существовали», — заявил Скотт Риттер в эфире официального youtube-канала немецкого издания Gegenpol.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что знает о контрнаступлении, которое готовят ВСУ, и сделает все возможное, чтобы его не допустить. О готовности помочь Украине осуществить контрнаступление заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает RT.
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