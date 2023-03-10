Курганские власти назвали территории, где боятся повторения лесных пожаров

В Курганской области составлен перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров в 2023 году

Прошлогодние лесные пожары в Зауралье стали самыми крупными в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области определили территории, которые наиболее подвержены угрозе лесных пожаров в 2023 году. Перечень опубликован на портале правовой информации.

«Постановление губернатора Курганской области. Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечней территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в 2023 году», — написано в документе.

В список попали 846 населенных пунктов, 49 садоводческих хозяйств и 12 детских оздоровительных лагерей. Ранее в СМИ появлялась информация, что к наступлению пожароопасного периода в регионе должны установить десятки камер видеонаблюдения для фиксирования возможных возгораний. Общее количество задействованных сотрудников в пожаротушении по сравнению с прошлым годом вырастет почти в два раза. По данным паблика «Далматово Online», на территории будет работать парашютно-десантный отряд из 50 пожарных. Также будет увеличено количество лесопожарных станций. На стене сообщества указано, что в 2023 году в Зауралье будет установлен единый противопожарный период без разграничения на зоны.

Из-за сильных пожаров в Курганской области в прошлом году ввели режим ЧС. Он продлился с конца апреля до середины мая. Позже лесные пожарные в регионе были названы самыми крупными в стране.