10 марта 2023
09 марта 2023

Курганские власти назвали территории, где боятся повторения лесных пожаров

В Курганской области составлен перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Прошлогодние лесные пожары в Зауралье стали самыми крупными в РФ Фото:

В Курганской области определили территории, которые наиболее подвержены угрозе лесных пожаров в 2023 году. Перечень опубликован на портале правовой информации.

«Постановление губернатора Курганской области. Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечней территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в 2023 году», — написано в документе.

В список попали 846 населенных пунктов, 49 садоводческих хозяйств и 12 детских оздоровительных лагерей. Ранее в СМИ появлялась информация, что к наступлению пожароопасного периода в регионе должны установить десятки камер видеонаблюдения для фиксирования возможных возгораний. Общее количество задействованных сотрудников в пожаротушении по сравнению с прошлым годом вырастет почти в два раза. По данным паблика «Далматово Online», на территории будет работать парашютно-десантный отряд из 50 пожарных. Также будет увеличено количество лесопожарных станций. На стене сообщества указано, что в 2023 году в Зауралье будет установлен единый противопожарный период без разграничения на зоны.

Из-за сильных пожаров в Курганской области в прошлом году ввели режим ЧС. Он продлился с конца апреля до середины мая. Позже лесные пожарные в регионе были названы самыми крупными в стране.

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В Курганской области определили территории, которые наиболее подвержены угрозе лесных пожаров в 2023 году. Перечень опубликован на портале правовой информации. «Постановление губернатора Курганской области. Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечней территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в 2023 году», — написано в документе. В список попали 846 населенных пунктов, 49 садоводческих хозяйств и 12 детских оздоровительных лагерей. Ранее в СМИ появлялась информация, что к наступлению пожароопасного периода в регионе должны установить десятки камер видеонаблюдения для фиксирования возможных возгораний. Общее количество задействованных сотрудников в пожаротушении по сравнению с прошлым годом вырастет почти в два раза. По данным паблика «Далматово Online», на территории будет работать парашютно-десантный отряд из 50 пожарных. Также будет увеличено количество лесопожарных станций. На стене сообщества указано, что в 2023 году в Зауралье будет установлен единый противопожарный период без разграничения на зоны. Из-за сильных пожаров в Курганской области в прошлом году ввели режим ЧС. Он продлился с конца апреля до середины мая. Позже лесные пожарные в регионе были названы самыми крупными в стране.
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