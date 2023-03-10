WP: российский «удар возмездия» по Украине показал уязвимость Запада

11 марта 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» вызвало тревогу у Запада Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» в конфликте с Украиной в качестве «ударов возмездия» за теракты в Брянской области вызвало тревогу у Вашингтона и его союзников, что показывает их уязвимость. Такое мнение выразили эксперты The Washington Post. «У России есть и другое гиперзвуковое оружие, способное нести ядерное оружие, но то, что она выставляет напоказ „Кинжал“ в бою, усиливает давление на Вашингтон по мере того, как разгорается гонка гиперзвуковых вооружений, в которой Вашингтон должен догнать как Россию, так и Китай. Удар России по Украине („удар возмездия“ за теракты в Брянской области — прим. URA.RU) подчеркивает уязвимость Запада», — пишет издание. Уточняется, что Вашингтон вновь озабочен изощренным арсеналом Кремля и трудно перехватываемым ядерным оружием, которого нет у Соединенных Штатов и их союзников. «Кинжал» — это новый вид оружия, который не имеет аналогов в мире. Для него еще не созданы противоракетные и противовоздушные средства обороны. В ночь на 9 марта ПВО Украины не смогли перехватить ни одну ракету «Кинжал» во время массированных ударов по критической инфраструктуре со стороны РФ. По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игнатова, с подобными атаками страна еще не сталкивалась. Минобороны РФ уточнило, что это был «удар возмездия» за теракт в Брянской области. По словам ветерана ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковника запаса Юрия Чмутина, Украина не сможет защитить себя от гиперзвуковых ракет России, таких как «Кинжал», так как в мире пока не созданы средства для борьбы с ними. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» в конфликте с Украиной в качестве «ударов возмездия» за теракты в Брянской области вызвало тревогу у Вашингтона и его союзников, что показывает их уязвимость. Такое мнение выразили эксперты The Washington Post. «У России есть и другое гиперзвуковое оружие, способное нести ядерное оружие, но то, что она выставляет напоказ „Кинжал“ в бою, усиливает давление на Вашингтон по мере того, как разгорается гонка гиперзвуковых вооружений, в которой Вашингтон должен догнать как Россию, так и Китай. Удар России по Украине („удар возмездия“ за теракты в Брянской области — прим. URA.RU) подчеркивает уязвимость Запада», — пишет издание. Уточняется, что Вашингтон вновь озабочен изощренным арсеналом Кремля и трудно перехватываемым ядерным оружием, которого нет у Соединенных Штатов и их союзников. «Кинжал» — это новый вид оружия, который не имеет аналогов в мире. Для него еще не созданы противоракетные и противовоздушные средства обороны. В ночь на 9 марта ПВО Украины не смогли перехватить ни одну ракету «Кинжал» во время массированных ударов по критической инфраструктуре со стороны РФ. По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игнатова, с подобными атаками страна еще не сталкивалась. Минобороны РФ уточнило, что это был «удар возмездия» за теракт в Брянской области. По словам ветерана ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковника запаса Юрия Чмутина, Украина не сможет защитить себя от гиперзвуковых ракет России, таких как «Кинжал», так как в мире пока не созданы средства для борьбы с ними.