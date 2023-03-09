Ветеран ракетных войск объяснил, почему Киев не смог защититься от российских ракет

Ветеран ракетных войск: Киев не смог сбить российские «Кинжалы» из-за отсутствия ПВО

09 марта 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

В мире нет средств ПВО, чтобы сбить российские ракеты «Кинжал», отметил Юрий Чмутин Фото: официальный сайт президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет защитить себя от гиперзвуковых ракет России, таких как «Кинжал», так как в мире пока не созданы средства для борьбы с ними. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «„Кинжал“ и „Циркон“ — это новый вид оружия, который имеет гиперзвук и не имеет аналогов в мире. Для них еще не созданы противоракетные и противовоздушные средства обороны. В создании этого вооружения мы ушли на 10-15 лет вперед. Страны объединенного Запада, НАТО такое не создали и навряд ли в ближайшие 5-7 лет создадут. Ракеты размещены на авиационных средствах и средствах морского базирования. [„Кинжал“] уходит из-под воды или надводного положения. Сейчас, допустим, эти ракеты находятся в Индийском океане. „Адмирал Горшков“ — вот на нем размещены „Кинжалы“, пусковые установки», — объяснил Юрий Чмутин. По словам ветерана ракетных войск, дальность российского гиперзвукового оружия достигает 1000 км. «Дальность их определяется боезарядом. Они достигают и 1000, и более километров. Мы их называем средствами средней дальности», — подчеркнул Чмутин. Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО страны не смогли перехватить ни одну ракету «Кинжал» во время массированных ударов по критической инфраструктуре со стороны РФ в ночь на 9 марта. По его словам, с подобными атаками страна еще не сталкивалась. Минобороны РФ уточнило, что это был «удар возмездия» за теракт в Брянской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не сможет защитить себя от гиперзвуковых ракет России, таких как «Кинжал», так как в мире пока не созданы средства для борьбы с ними. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «„Кинжал“ и „Циркон“ — это новый вид оружия, который имеет гиперзвук и не имеет аналогов в мире. Для них еще не созданы противоракетные и противовоздушные средства обороны. В создании этого вооружения мы ушли на 10-15 лет вперед. Страны объединенного Запада, НАТО такое не создали и навряд ли в ближайшие 5-7 лет создадут. Ракеты размещены на авиационных средствах и средствах морского базирования. [„Кинжал“] уходит из-под воды или надводного положения. Сейчас, допустим, эти ракеты находятся в Индийском океане. „Адмирал Горшков“ — вот на нем размещены „Кинжалы“, пусковые установки», — объяснил Юрий Чмутин. По словам ветерана ракетных войск, дальность российского гиперзвукового оружия достигает 1000 км. «Дальность их определяется боезарядом. Они достигают и 1000, и более километров. Мы их называем средствами средней дальности», — подчеркнул Чмутин. Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО страны не смогли перехватить ни одну ракету «Кинжал» во время массированных ударов по критической инфраструктуре со стороны РФ в ночь на 9 марта. По его словам, с подобными атаками страна еще не сталкивалась. Минобороны РФ уточнило, что это был «удар возмездия» за теракт в Брянской области.