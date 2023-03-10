Уволившаяся из Фонда Ройзмана Лейла Гусейнова рассказала о дальнейших планах

Ушедшая из Фонда Ройзмана Лейла Гусейнова взяла отдых на пару месяцев

Помощница Ройзмана (признан иноагентом в РФ) взяла отдых на пару месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лейла Гусейнова, помощница бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ), после ухода из Фонда Ройзмана (основатель организации признан иноагентом в РФ) планирует взять отдых на пару месяцев. Об этом URA.RU рассказала сама Гусейнова.

«Пока отдохну пару месяцев. Отдыхать буду дома», — пояснила Гусейнова, отвечая на вопрос о том, чем планирует заниматься после ухода из Фонда.

О том, что Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана стало известно вечером 10 марта. Этим помощница уральского политика поделилась в соцсети. К публикации она приложила фотографию своего заявления об увольнении.

Причину своего ухода Гусейнова не раскрыла. В разговоре с корреспондентом URA.RU она также не стала называть ее. Однако она пообещала позднее обязательно рассказать о своих новых проектах.

Гусейнова была одним из учредителей Фонда Ройзмана, который основан в 2015 году. На сайте Фонда указано, что она занимала должность менеджера по фандрайзингу. Такой специалист занимается поиском и привлечением благотворительных средств в организацию.