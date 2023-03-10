Студенты свердловского техникума сделают печи для бойцов на СВО. Фото

11 марта 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Свердловские студенты сделают печи для бойцов на фронте спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студенты Камышловского техникума промышленности и транспорта (Свердловская область) изготовят печи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил мэр Камышлова Алексей Половников на своей странице в соцсети. «Материал нарубил и предоставил Камышловский электротехнический завод. А студенты, учитывая все пожелания которые нам отправляют мобилизованные, будут готовить несколько печей для наших ребят», — написал Алексей Половников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Фото: Алексей Половников в соцсети «ВКонтакте» Фото: Алексей Половников в соцсети «ВКонтакте»

Студенты Камышловского техникума промышленности и транспорта (Свердловская область) изготовят печи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил мэр Камышлова Алексей Половников на своей странице в соцсети. «Материал нарубил и предоставил Камышловский электротехнический завод. А студенты, учитывая все пожелания которые нам отправляют мобилизованные, будут готовить несколько печей для наших ребят», — написал Алексей Половников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.