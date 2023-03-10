Студенты Камышловского техникума промышленности и транспорта (Свердловская область) изготовят печи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил мэр Камышлова Алексей Половников на своей странице в соцсети.
«Материал нарубил и предоставил Камышловский электротехнический завод. А студенты, учитывая все пожелания которые нам отправляют мобилизованные, будут готовить несколько печей для наших ребят», — написал Алексей Половников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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