Россия впервые вошла в пятерку крупнейших экономических партнеров Индии

Россия впервые за всю историю вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Рейтинг составлен индийским Министерством торговли и промышленности.
Из результатов следует, что по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных 39,8 миллиарда долларов. Уточняется, что Индия экспортировала в Россию товаров на 2,5 миллиарда долларов, а импортировала — на 37,3 миллиарда. При этом по
Ранее доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин подчеркнул, что Индия на сегодня является одним из важных союзников России по антизападному блоку. Россия развивает торговые отношения с Индией. Например, сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует посетить страну для поиска новых рынков сбыта. Также уточнялось, что сделки России и Индии с нефтью оказались угрозой для доллара, сообщает «Национальная служба новостей». Это произошло после того, как Индия и Россия начали переходить на расчеты за нефть в рублях, передает телеканал 360.
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