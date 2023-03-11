Россия впервые вошла в пятерку крупнейших экономических партнеров Индии

Россия и Индия развивают торговые отношения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия впервые за всю историю вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Рейтинг составлен индийским Министерством торговли и промышленности.

Из результатов следует, что по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных 39,8 миллиарда долларов. Уточняется, что Индия экспортировала в Россию товаров на 2,5 миллиарда долларов, а импортировала — на 37,3 миллиарда. При этом по результатам за прошлый финансовый год РФ занимала 25 место.

Ранее доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин подчеркнул, что Индия на сегодня является одним из важных союзников России по антизападному блоку. Россия развивает торговые отношения с Индией. Например, сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует посетить страну для поиска новых рынков сбыта. Также уточнялось, что сделки России и Индии с нефтью оказались угрозой для доллара, сообщает «Национальная служба новостей». Это произошло после того, как Индия и Россия начали переходить на расчеты за нефть в рублях, передает телеканал 360.