Путин обсудил с президентом Ирана инфраструктурные проекты

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в ходе которого обсудили проекты в области инфраструктуры. Об этом сообщили в Кремле.

«Путин и Раиси оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений. Обсудили инфраструктурные проекты», — сообщается в telegram-канале «Кремль. Новости». Также главы стран договорились и дальше поддерживать дипломатические отношения.

Ранее директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин рассказал корреспонденту URA.RU, кто является в настоящий момент союзником для России. В числе стран он назвал и Иран.

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в ходе которого обсудили проекты в области инфраструктуры. Об этом сообщили в Кремле. «Путин и Раиси оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений. Обсудили инфраструктурные проекты», — сообщается в telegram-канале «Кремль. Новости». Также главы стран договорились и дальше поддерживать дипломатические отношения. Ранее директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин рассказал корреспонденту URA.RU, кто является в настоящий момент союзником для России. В числе стран он назвал и Иран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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