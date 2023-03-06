Путин обсудил с президентом Ирана инфраструктурные проекты

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в ходе которого обсудили проекты в области инфраструктуры. Об этом сообщили в Кремле.
«Путин и Раиси оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений. Обсудили инфраструктурные проекты», — сообщается в telegram-канале «Кремль. Новости». Также главы стран договорились и дальше поддерживать дипломатические отношения.
Ранее директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин рассказал корреспонденту URA.RU, кто является в настоящий момент союзником для России. В числе стран он назвал и Иран.
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в ходе которого обсудили проекты в области инфраструктуры. Об этом сообщили в Кремле. «Путин и Раиси оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений. Обсудили инфраструктурные проекты», — сообщается в telegram-канале «Кремль. Новости». Также главы стран договорились и дальше поддерживать дипломатические отношения. Ранее директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин рассказал корреспонденту URA.RU, кто является в настоящий момент союзником для России. В числе стран он назвал и Иран.