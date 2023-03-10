ЧВК «Вагнер» открыл центр по набору бойцов в Тюмени

Центр по набору бойцов в ЧВК открылся на улице Республики в Тюмени Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Тюмени открылся центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в пресс-службе владельца компании «Конкорд» Евгения Пригожина.

«Центры по набору в ЧВК „Вагнер“. Тюмень, название клуба-сторонника ЧВК „Вагнер“ — „Пятый элемент“. Адрес — улица Республики, 252/3», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой.

Как отметил Пригожин, центры открылись в 42 городах России. «Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью», — сообщил основатель ЧВК. Ранее URA.RU писало, что подобный центр по набору бойцов открылся в Сургуте (ХМАО).