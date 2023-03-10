В Свердловской области начали подготовку к весенним паводкам

11 марта 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Службы начали расчищать снег для подготовки к весенним паводкам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области начали проводить расчистку плотин от снега и оснащать пункты временного размещения людей, чьи дома могут быть затоплены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. «До начала половодья ответственные службы проводят расчистку плотин от снега и водосбросов ото льда, выполняют санитарную очистку подтапливаемых территорий. Кроме этого оснащаются пункты временного размещения людей на случай подтопления их домов», — сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. Помимо этого, власти организовали доставку продовольствия и товаров первой необходимости в населенные пункты, доступ к которым в период половодья может быть затруднен. По прогнозам синоптиков, количество осадков в марте будет больше нормы. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовиться к весенним паводкам. Также агентство рассказывало, что что свердловское подразделение «Облкоммунэнерго» готово к встрече с паводком на всех своих территориях.

В Свердловской области начали проводить расчистку плотин от снега и оснащать пункты временного размещения людей, чьи дома могут быть затоплены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. «До начала половодья ответственные службы проводят расчистку плотин от снега и водосбросов ото льда, выполняют санитарную очистку подтапливаемых территорий. Кроме этого оснащаются пункты временного размещения людей на случай подтопления их домов», — сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. Помимо этого, власти организовали доставку продовольствия и товаров первой необходимости в населенные пункты, доступ к которым в период половодья может быть затруднен. По прогнозам синоптиков, количество осадков в марте будет больше нормы. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовиться к весенним паводкам. Также агентство рассказывало, что что свердловское подразделение «Облкоммунэнерго» готово к встрече с паводком на всех своих территориях.