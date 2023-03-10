10 марта 2023

В Свердловской области начали подготовку к весенним паводкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Распиловка льда на реке Тобол. Курган, распиловка льда, подготовка к паводку
Службы начали расчищать снег для подготовки к весенним паводкам Фото:

В Свердловской области начали проводить расчистку плотин от снега и оснащать пункты временного размещения людей, чьи дома могут быть затоплены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

«До начала половодья ответственные службы проводят расчистку плотин от снега и водосбросов ото льда, выполняют санитарную очистку подтапливаемых территорий. Кроме этого оснащаются пункты временного размещения людей на случай подтопления их домов», — сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Помимо этого, власти организовали доставку продовольствия и товаров первой необходимости в населенные пункты, доступ к которым в период половодья может быть затруднен. По прогнозам синоптиков, количество осадков в марте будет больше нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовиться к весенним паводкам. Также агентство рассказывало, что что свердловское подразделение «Облкоммунэнерго» готово к встрече с паводком на всех своих территориях.

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В Свердловской области начали проводить расчистку плотин от снега и оснащать пункты временного размещения людей, чьи дома могут быть затоплены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. «До начала половодья ответственные службы проводят расчистку плотин от снега и водосбросов ото льда, выполняют санитарную очистку подтапливаемых территорий. Кроме этого оснащаются пункты временного размещения людей на случай подтопления их домов», — сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. Помимо этого, власти организовали доставку продовольствия и товаров первой необходимости в населенные пункты, доступ к которым в период половодья может быть затруднен. По прогнозам синоптиков, количество осадков в марте будет больше нормы. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовиться к весенним паводкам. Также агентство рассказывало, что что свердловское подразделение «Облкоммунэнерго» готово к встрече с паводком на всех своих территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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