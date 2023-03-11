В Дании раскрыли, когда Украина получит первые танки Leopard

Танки из Дании, Германии и Нидерландов будут поставлять на Украину с мая. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. Он отметил, что всего будет поставлено около 90 танков Leopard 1.
«Они будут доставляться непрерывно, потому что их необходимо включать в учебные мероприятия с украинскими солдатами. Поэтому мы полагаем, что они будут поставляться в больших количествах примерно с начала мая и до конца года», — заявил Троелс Лунд Поульсен в эфире датского телеканала TV2. Он заявил, что в течение года Украина получит около 90 танков.
Страны Запада приняли решение о поставках тяжелой военной техники на Украину в начале года после нескольких месяцев обсуждений. Решение было принято после встречи глав министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Эксперты отмечают, что западная военная техника не окажет серьезного влияние на положение вещей на фронте, кроме того она окажется бесполезна без обученного экипажа, передает «Федеральное агентство новостей».
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Танки из Дании, Германии и Нидерландов будут поставлять на Украину с мая. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. Он отметил, что всего будет поставлено около 90 танков Leopard 1. «Они будут доставляться непрерывно, потому что их необходимо включать в учебные мероприятия с украинскими солдатами. Поэтому мы полагаем, что они будут поставляться в больших количествах примерно с начала мая и до конца года», — заявил Троелс Лунд Поульсен в эфире датского телеканала TV2. Он заявил, что в течение года Украина получит около 90 танков. Страны Запада приняли решение о поставках тяжелой военной техники на Украину в начале года после нескольких месяцев обсуждений. Решение было принято после встречи глав министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Эксперты отмечают, что западная военная техника не окажет серьезного влияние на положение вещей на фронте, кроме того она окажется бесполезна без обученного экипажа, передает «Федеральное агентство новостей».