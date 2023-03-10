10 марта 2023

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели челябинского ребенка от глыбы льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели ребенка в Челябинской области Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело ребенка, убитого глыбой льда в Нагайбакском районе Челябинской области. Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного комитета.

«Следственными органами СК России по Челябинской области по факту гибели ребенка в результате падения на него наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении пресс-службы СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 10 марта 2023 года при падении льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района получил смертельные травмы школьник. В тот же день СК по Челябинской области возбудил дело по факту гибели ребенка. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, а также устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация уборки снега и льда с крыши ФОКа.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело ребенка, убитого глыбой льда в Нагайбакском районе Челябинской области. Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного комитета. «Следственными органами СК России по Челябинской области по факту гибели ребенка в результате падения на него наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении пресс-службы СК России. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 10 марта 2023 года при падении льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района получил смертельные травмы школьник. В тот же день СК по Челябинской области возбудил дело по факту гибели ребенка. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, а также устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация уборки снега и льда с крыши ФОКа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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