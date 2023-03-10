Бастрыкин взял на контроль дело о гибели челябинского ребенка от глыбы льда

11 марта 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели ребенка в Челябинской области Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело ребенка, убитого глыбой льда в Нагайбакском районе Челябинской области. Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного комитета. «Следственными органами СК России по Челябинской области по факту гибели ребенка в результате падения на него наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении пресс-службы СК России. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 10 марта 2023 года при падении льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района получил смертельные травмы школьник. В тот же день СК по Челябинской области возбудил дело по факту гибели ребенка. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, а также устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация уборки снега и льда с крыши ФОКа.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело ребенка, убитого глыбой льда в Нагайбакском районе Челябинской области. Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного комитета. «Следственными органами СК России по Челябинской области по факту гибели ребенка в результате падения на него наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении пресс-службы СК России. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 10 марта 2023 года при падении льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района получил смертельные травмы школьник. В тот же день СК по Челябинской области возбудил дело по факту гибели ребенка. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, а также устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация уборки снега и льда с крыши ФОКа.