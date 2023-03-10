На месте инцидента работали сотрудники полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ТЦ «Ямской» в Тюмени прошла эвакуация посетителей из-за возможной угрозы минирования. Как написали жители в telegram-канале «ЧС Тюмень Z», в помещении сработала пожарная сигнализация. На месте работали сотрудники полиции.

«Приехала полиция. По словам сотрудника, пожарная тревога», — сообщили в telegram-канале.

Как стало известно журналистам, эвакуация могла произойти из-за возможной угрозы минирования ТЦ. «В торговый центр поступило сообщение о возможном минировании, поэтому там проходила проверка. Сейчас все в порядке», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на собственные источники.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.