10 марта 2023

Из тюменского ТЦ эвакуировали посетителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112, оцепление чп
На месте инцидента работали сотрудники полиции Фото:

В ТЦ «Ямской» в Тюмени прошла эвакуация посетителей из-за возможной угрозы минирования. Как написали жители в telegram-канале «ЧС Тюмень Z», в помещении сработала пожарная сигнализация. На месте работали сотрудники полиции.

«Приехала полиция. По словам сотрудника, пожарная тревога», — сообщили в telegram-канале.

Как стало известно журналистам, эвакуация могла произойти из-за возможной угрозы минирования ТЦ. «В торговый центр поступило сообщение о возможном минировании, поэтому там проходила проверка. Сейчас все в порядке», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на собственные источники.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Фото:

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В ТЦ «Ямской» в Тюмени прошла эвакуация посетителей из-за возможной угрозы минирования. Как написали жители в telegram-канале «ЧС Тюмень Z», в помещении сработала пожарная сигнализация. На месте работали сотрудники полиции. «Приехала полиция. По словам сотрудника, пожарная тревога», — сообщили в telegram-канале. Как стало известно журналистам, эвакуация могла произойти из-за возможной угрозы минирования ТЦ. «В торговый центр поступило сообщение о возможном минировании, поэтому там проходила проверка. Сейчас все в порядке», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на собственные источники. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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